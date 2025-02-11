Рекордсмен серед своїх: найвищий у світі водяний буйвол схожий на грайливе цуценя (відео)

Його ріст сягає 185 сантиметрів від копита до холки, але він поводиться, мов маленький цуцик: любить бовтатися у ставку та гратися з людьми, а ще – обожнює банани.

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Водяного буйвола-рекордсмена виростили на фермі Нінлані в Накхон Ратчасімі, що у Таїланді. Він приблизно на 50 сантиметрів вищий за середньостатистичного водяного буйвола: за такі великі розміри тварину навіть прозвали Кінг-Конгом. Однак це йому зовсім не заважає бути грайливим та радісним, попри те, що часто люди лякаються його росту. Про незвичайну тварину розповіли 10 лютого на YouTube-каналі Книги рекордів Гіннеса.

На фермі, де проживає буйвол-рекордсмен, розповідають, що він був незвичайним вже від самого народження.

"Ми почали усвідомлювати, що його зріст був дуже високим, коли він народився, порівняно з іншими водними буйволами", – розповів Черпатт Вутті, робітник ферми.

Сам Кінг-Конг народився 1 квітня 2021 року. Весь цей час він росте та живе на своїй рідній фермі. Разом з ним там живуть і його батьки та багато інших тварин, зокрема коні.

Однак Кінг-Конг відрізняється від своїх родичів: не тільки великими розмірами, а й веселою вдачею. Буйвол радо грається з людьми, бігає за ними, обожнює, коли його чухають за вухами, і дуже полюбляє, коли його годують бананами.

"Він дуже доброзичливий, і це все одно, що мати на фермі велике цуценя", – розповідають на фермі.

Відео зі сторінки Книги рекордів Гіннеса

Разом з цим, Кінг-Конг може вирости ще, адже він ще порівняно дуже юний буйвол, кажуть робітники. Він має чудовий апетит: пережовує близько 35 кілограмів їжі на день. Окрім бананів, дуже любить кукурудзу та солому.

"Мені подобається все, що робить Кінг-Конга Кінг-Конгом — він надзвичайний", – зазначив Черпатт Вутті.

Додамо, що Кінг-Конг також занесений до Книги рекордів Гіннеса як найвищий у світі водяний буйвол. Цим званням на фермі дуже пишаються і радіють за свого улюбленця.

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