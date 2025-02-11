Рекордсмен среди своих: самый высокий в мире водяной буйвол похож на игривого щенка (видео)

Его рост достигает 185 сантиметров от копыта до холки, но он ведет себя, как маленький щенок: любит болтаться в пруду и играть с людьми, а еще — обожает бананы.

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Водяного буйвола-рекордсмена вырастили на ферме Нинлани в Накхон Ратчасими, что в Таиланде. Он примерно на 50 сантиметров выше среднестатистического водяного буйвола: за такие большие размеры животное даже прозвали Кинг-Конгом. Однако это ему совсем не мешает быть игривым и радостным, несмотря на то, что часто люди пугаются его роста. О необычном животном рассказали 10 февраля на YouTube-канале Книги рекордов Гиннеса.

На ферме, где проживает буйвол-рекордсмен, рассказывают, что он был необычным уже с самого рождения.

"Мы начали осознавать, что его рост был очень высоким, когда он родился, по сравнению с другими водными буйволами", — рассказал Черпатт Вутти, рабочий фермы.

Сам Кинг-Конг родился 1 апреля 2021 года. Все это время он растет и живет на своей родной ферме. Вместе с ним там живут и его родители и много других животных, в частности лошади.

Однако Кинг-Конг отличается от своих сородичей: не только большими размерами, но и веселым нравом. Буйвол радостно играет с людьми, бегает за ними, обожает, когда его чешут за ушами, и очень любит, когда его кормят бананами.

"Он очень дружелюбный, и это все равно, что иметь на ферме большого щенка", — рассказывают на ферме.

Видео со страницы Книги рекордов Гиннеса

Вместе с этим, Кинг-Конг может вырасти еще, ведь он еще сравнительно очень юный буйвол, говорят рабочие. Он имеет отличный аппетит: пережевывает около 35 килограммов пищи в день. Кроме бананов, очень любит кукурузу и солому.

"Мне нравится все, что делает Кинг-Конга Кинг-Конгом — он необыкновенный", — отметил Черпатт Вутти.

Добавим, что Кинг-Конг также занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире водяной буйвол. Этим званием на ферме очень гордятся и радуются за своего любимца.

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