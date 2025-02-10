Монстр весом 750 килограммов: поймали самую большую в мире акулу-убийцу (фото)

Смертоносную хищницу удалось поймать в западной части Северной Атлантики с помощью ручной лески, на конце которой был крючок с наживкой.

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У берегов Орландо (Флорида, США) поймали вероятно самую большую в мире белую акулу. Экземпляр более четырех метров длиной и 750 килограммов весом исследовательская компания Ocearch назвала "Претендентом". Подробнее об этом пишет издание New York Post.

Хищница рекордных размеров

В воскресенье, 9 февраля, сигнал с устройства слежения, вставленный в плавник акулы, показал, что она плавает у побережья Флориды. В конце концов, хищницу удалось поймать в западной части Северной Атлантики с помощью ручной лески, на конце которой был крючок с наживкой. Позже гигантскую добычу подвели к платформе судна M/V Ocearch и подняли на платформу.

Это, вероятно, самая большая в мире белая акула Фото: Instagram

По словам биологов, осенью и зимой акулы в поисках добычи часто мигрируют в водах возле Флориды и юго-востока США. Последние сигналы от "Претендентки" поступали с восточного побережья Флориды вблизи Джексонвилля и Орландо.

Исследователи Ocearch таким образом изучают акул, их поведение и маршруты передвижения. Кроме того, специалисты собирают важные биологические образцы. Поставив метку, акулу можно отслеживать в течение пяти лет.

Нападение акулы

Угроза нападения на людей довольно низкая, поскольку большие белые акулы обычно держатся на расстоянии более 60 километров от побережья. Впрочем, время от времени нападения хищниц-убийц все же случаются. Как правило, это происходит из-за того, что они путают человека со своей обычной добычей.

В любом случае акул не стоит провоцировать. Также рекомендуется придерживаться дополнительных мер безопасности: плавать ближе к берегу, не купаться на рассвете или в сумерках, не заходить в мутную воду и избегать чрезмерного плескания.

Напомним, ранее Фокус писал, что рыбак Джейсон Мойс из Сиднея (Австралия) прогуливался по берегу Севен-Майл в городке Шолхейвени (Новый Южный Уэльс), когда вдруг наткнулся на странное существо, хвост которого был длиннее тела.

Кроме того, спасатели стали свидетелями того, как напуганная большая белая акула отчаянно барахталась на мелководье. Инцидент случился перед боулинг-клубом на побережье Кингсклиф, неподалеку от границы с Квинслендом.