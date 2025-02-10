Монстр завважки 750 кілограмів: зловили найбільшу в світі акулу-вбивцю (фото)

Смертоносну хижачку вдалось спіймати в західній частині Північної Атлантики за допомогою ручної волосіні, на кінці якої був гачок з наживкою.

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Біля берегів Орландо (Флорида, США) спіймали ймовірно найбільшу в світі білу акулу. Екземпляр понад чотири метри завдовжки та 750 кілограмів завважки дослідницька компанія Ocearch назвала "Претендентом". Детальніше про це пише видання New York Post.

Хижачка рекордних розмірів

У неділю, 9 лютого, сигнал з пристрою стеження, вжитий у плавник акули, показав, що вона плаває біля узбережжя Флориди. Зрештою, хижачку вдалось спіймати в західній частині Північної Атлантики за допомогою ручної волосіні, на кінці якої був гачок з наживкою. Згодом гігантську здобич підвели до платформи судна M/V Ocearch і підійняли на платформу.

Це, ймовірно, найбільша у світі біла акула Фото: Instagram

За словами біологів, восени й взимку акули в пошуках здобичі часто мігрують у водах біля Флориди й південного сходу США. Останні сигнали від "Претендентки" надходили зі східного узбережжя Флориди поблизу Джексонвілля та Орландо.

Дослідники Ocearch в такий спосіб вивчають акул, їхню поведінку та маршрути пересування. Крім того, фахівці збирають важливі біологічні зразки. Поставивши мітку, акулу можна відстежувати протягом п'яти років.

Напад акули

Загроза нападу на людей доволі низька, оскільки великі білі акули зазвичай тримаються на відстані понад 60 кілометрів від узбережжя. Втім, час від часу напади хижачок-вбивць все ж трапляються. Як правило, це стається через те, що вони плутають людину зі своєю звичайною здобиччю.

У будь-якому випадку акул не варто провокувати. Також рекомендується вжити додаткових заходів безпеки: триматися ближче до берега, не плавати на світанку або в сутінках, не купатися у каламутній воді та уникати надмірного плескання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що рибалка Джейсон Мойс з Сіднея (Австралія) прогулювався берегом Севен-Майл у містечку Шолхейвені (Новий Південний Уельс), коли раптом натрапив на дивну істоту, хвіст якої був довшим за тіло.

Крім того, рятувальники стали свідками того, як налякана велика біла акула відчайдушно борсалася на мілководді. Інцидент трапився перед боулінг-клубом на узбережжі Кінгскліф, неподалік від кордону з Квінслендом.