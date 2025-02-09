Собака на скейтборде проехал через "человеческий" тоннель и побил мировой рекорд (видео)

Кокер-спаниель успешно проехал на скейтборде по тоннелю, в котором стояло 40 человек, во время съемок сцен к итальянскому сериалу Lo Show Dei Record, и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

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Кода, кокер-спаниель японского кинолога Сатоми Асано, побил рекорд самого длинного человеческого тоннеля, пройденного собакой на скейтборде. Тоннель, по которому проехался пес, образовало 40 человек. Само видео снимали для сериала Lo Show Dei Record. Этим Кода побил своего предшественника и зафиксировал свое имя в Книге рекордов Гиннеса. Соответствующее видео с тем, как кокер-спаниель устанавливает мировой рекорд, появилось на YouTube-канале книги 7 февраля.

Люди образовали тоннель, разведя ноги, чтобы пес мог беспрепятственно проехать. Кода сделал это спокойно и уверенно.

Видео рекорда

Кода стал не первой собакой, установившей такой рекорд. Бульдог Отто был первопроходцем в этом деле. Так, в 2015 году скейтбордист-собака проехал под 30 людьми в Перу, попав в Книгу рекордов Гиннеса. Однако Кода сумел его обойти на 7 человек.

Владелец кокер-спаниеля, который стал рекордсменом, руководит собачьей школой в Японии. Учебное заведение, в котором работает Сатоми Асано, предоставляет приоритет благополучию животных и использует научные методы положительного подкрепления для обучения. Там используют этический подход в воспитании животных, воспитывая их и всесторонне поддерживая.

И такой способ дает свои плоды — кокер-спаниель Кода не только научился кататься на скейтборде, но и делает это теперь уверенно и успешно. Благодаря этому пес стал настоящей звездой интернета, а еще — попал в знаковую книгу рекордов, из-за чего о нем узнали во всем мире.

Ранее мировой рекорд установил мужчина из США, который отбивает теннисные мячи ртом. Дэвид Раш (так его зовут) одновременно имеет наибольшее количество титулов в Книге рекордов Гиннеса. Ему всего за 30 секунд удалось сделать 47 отскоков мяча ртом от стены. Об этом Фокус сообщал 4 февраля.

Также рекорд установила астронавтка, которая застряла в космосе. Она стала рекордсменом по общему времени пребывания в открытом космосе среди женщин. Об этом Фокусу стало известно 31 января.