Cобака на скейтборді проїхав через "людський" тунель та побив світовий рекорд (відео)

Кокер-спанієль успішно проїхав на скейтборді тунелем, у якому стояло 40 людей, під час фільмування сцен до італійського серіалу Lo Show Dei Record, і потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Related video

Кода, кокер-спанієль японського кінолога Сатомі Асано, побив рекорд найдовшого людського тунелю, пройденого собакою на скейтборді. Тунель, яким проїхався пес, утворило 40 людей. Саме відео знімали для серіалу Lo Show Dei Record. Цим Кода побив свого попередника та зафіксував своє ім’я у Книзі рекордів Гіннеса. Відповідне відео із тим, як кокер-спанієль встановлює світовий рекорд, з’явилося на YouTube-каналі книги 7 лютого.

Люди утворили тунель, розвівши ноги, аби пес міг безперешкодно проїхати. Кода зробив це спокійно та впевнено.

Відео рекорду

Кода став не першим собакою, що установив такий рекорд. Бульдог Отто був першопрохідцем у цій справі. Так, у 2015 році скейтбордист-собака проїхав під 30 людьми у Перу, потрапивши до Книги рекордів Гіннеса. Однак Кода зумів його обійти на 7 людей.

Власник кокер-спанієля, який став рекордсменом, керує собачою школою в Японії. Навчальний заклад, у якому працює Сатомі Асано, надає пріоритет добробуту тварин і використовує наукові методи позитивного підкріплення для навчання. Там використовують етичний підхід у вихованні тварин, виховуючи їх та всебічно підтримуючи.

І такий спосіб дає свої плоди – кокер-спанієль Кода не тільки навчився кататися на скейтборді, а й робить це тепер впевнено та успішно. Завдяки цьому пес став справжньою зіркою інтернету, а ще – потрапив до знакової книги рекордів, через що про нього дізналися у всьому світі.

Раніше світовий рекорд встановив чоловік із США, який відбиває тенісні м'ячі ротом. Девід Раш (так його звуть) одночасно має найбільшу кількість титулів у Книзі рекордів Гіннеса. Йому всього за 30 секунд вдалося зробити 47 відскоків м’яча ротом від стіни. Про це Фокус повідомляв 4 лютого.

Також рекорд установила астронавтка, яка застрягла у космосі. Вона стала рекордсменом за загальним часом перебування у відкритому космосі серед жінок. Про це Фокусу стало відомо 31 січня.