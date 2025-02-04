Чоловік із Айхадо відбиває тенісні м'ячі ротом, щоб побити світовий рекорд (відео)

Мешканець штату Айхадо вже володіє низкою досягнень, зафіксованих у Книзі рекордів Гіннеса, однак йому цього мало. Ще один рекорд він хоче встановити, відбиваючи тенісні м’ячі ротом.

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Мешканець американського штату Айхадо Девід Раш працює над новим світовим рекордом: він хоче набити найбільшу кількість ударів м’ячами для настільного тенісу за 30 секунд. Над цим чоловік активно працює, відбиваючи м’ячики ротом об стіну. Відповідне відео із тим, як Девід займається досягненням нового рекорду, з’явилося на YouTube-каналі Record Breaker Rush, який веде сам чоловік, 1 лютого.

Як відомо, такий рекорд – не новий, і зовсім не Девід Раш свого часу його вперше установив, увійшовши до Книги рекордів Гіннеса. Більше того, Девід – це та людина, яка вже одного разу побила цей рекорд, зафіксувавши нову планку для наступників.

Зрештою, сталося так, що саме Девід Раш став цим наступником: чоловік зізнався, що був впевнений у своїх силах. Так і сталося: спершу рекорд становив 34 відскоки ротом від стіни за 30 секунд, потім Девід зумів зробити 43 удари, а цього разу – 47 відскоків.

Відео з каналу рекордсмена

Чоловік прийняв виклик під час візиту до штаб-квартири Книги рекордів Гіннеса в Лондоні.

Зазначимо, що Девід Раш одночасно має найбільшу кількість титулів у Книзі рекордів Гіннеса. Він настільки захопився цією справою, що його навіть почали називати "рекордсменом". Тепер це його кличка, якій американець радіє та намагається всіляко відповідати.

Також Девід Раш активно веде свої соцмережі та зокрема YouTube-канал, на якому часто викладає відео зі своїх подорожей та нових досягнень.

"Він є блискучим спікером, який надихає компанії створювати культуру зростання, б'ючи власні рекорди та перемагаючи труднощі завдяки стійкості. Він кине виклик, надихне та розважить вашу аудиторію. Девід має найбільшу кількість титулів Книги рекордів Гіннеса, які були переглянуті понад мільярд разів", – йдеться в описі каналу.

Чоловік переконаний, що кожна людина чи компанія можуть побити рекорди та досягати більшого, ніж вони від себе очікують.

Нагадаємо, раніше чоловік з Британії витягнув із річки рекордну рибу: її довжина сягала 2,4 метра. Фотографії великого улову британця Фокус публікував 3 лютого.

Також раніше світовий рекорд встановила астронавтка, яка застрягла на орбіті: вона є рекордсменкою за загальним часом перебування у відкритому космосі серед жінок. Про це стало відомо 31 січня.