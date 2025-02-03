"Найбільша в історії": чоловік витягнув з річки рекордну рибу завдовжки 2,4 метра (фото)

Гігантський екземпляр спіймали ще у вересні 2024 року, однак Британський комітет з вилову риби підтвердив досягнення тільки зараз.

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34-річний Шон Інг з британського міста Молдон, що у графстві Ессекс, ловив рибу разом із дружиною й дістав з озера найбільшого сома в історії Великої Британії. Про це пише видання BBC News.

Чоловікові знадобилося близько півтори години, щоб витягнути здобич на берег. "Навіть через годину боротьби риба все ще тягнула волосінь. Ми всі думали: "Коли ж це закінчиться?" — згадує рибалка.

Рекорд підтвердили

На березі Інг виміряв сома. Його довжина становила понад 2,4 метра, а вага — 68 кілограмів. Цікаво, що ваги, на яких зважували рибу, виявилися не розраховані на таких великих екземплярів — аж погнувся гак.

Довжина сома становила понад 2,4 метра, а вага — 68 кілограмів Фото: Chloe Ing

Рекордсмена спіймали ще у вересні 2024 року, однак Британський комітет з вилову риби (Rod-Caught) підтвердив досягнення тільки зараз.

До речі, попередній рекорд встановлений у травні 2024 року: тоді інший рибак спіймав сома завважки 64,4 кілограма. Обидва соми жили в одному і тому ж озері поблизу Молдона (Велика Британія).

Здійснилась мрія

"Це не хобі, а моя одержимість. Завжди мріяв зловити найбільшу рибу в озері, але встановити рекорд Великої Британії — це мрія, що стала реальністю", — зізнається Інґ, який почав рибалити зі своїм дідусем у віці шести років.

Чоловік додав, що дідусь був би "такий гордий, що кричав би про це з дахів".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що біля узбережжя провінції Пхукет (Таїланд) рибалки витягли з води гігантську рибу довжиною понад 2,5 метра та вагою 8,6 кг. Це так звана "риба-землетрус" (оселедцевий король), яку в японській міфології називають передвісницею стихійних лих та епідемій.

Крім того, ми розповідали, що чоловіка, який виловив рибу з головою змії, закликали "вбити її на місці". Представники цього виду виростають до 3 футів (близько 92 см) завдовжки, а також мають візерунки на тулубі, як у пітона. Фахівці закликають після вилову негайно вбивати цих риб: відрізати голову та випотрошити, поклавши у герметичний пластиковий пакет.