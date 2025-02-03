"Самая большая в истории": мужчина вытащил из реки рекордную рыбу длиной 2,4 метра (фото)

Гигантский экземпляр поймали еще в сентябре 2024 года, однако Британский комитет по вылову рыбы подтвердил достижение только сейчас.

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34-летний Шон Инг из британского города Молдон, что в графстве Эссекс, ловил рыбу вместе с женой и достал из озера самого большого сома в истории Великобритании. Об этом пишет издание BBC News.

Мужчине понадобилось около полутора часов, чтобы вытащить добычу на берег. "Даже спустя час борьбы рыба все еще тянула леску. Мы все думали: "Когда же это закончится?" — вспоминает рыбак.

Рекорд подтвердили

На берегу Инг измерил сома. Его длина составляла более 2,4 метра, а вес — 68 килограммов. Интересно, что весы, на которых взвешивали рыбу, оказались не рассчитаны на таких крупных экземпляров — аж погнулся крюк.

Длина сома составляла более 2,4 метра, а вес — 68 килограммов Фото: Chloe Ing

Рекордсмена поймали еще в сентябре 2024 года, однако Британский комитет по вылову рыбы (Rod-Caught) подтвердил достижение только сейчас.

Кстати, предыдущий рекорд установлен в мае 2024 года: тогда другой рыбак поймал сома весом 64,4 килограмма. Оба сома жили в одном и том же озере вблизи Молдона (Великобритания).

Сбылась мечта

"Это не хобби, а моя одержимость. Всегда мечтал поймать самую большую рыбу в озере, но установить рекорд Великобритании — это мечта, ставшая реальностью", — признается Инг, который начал рыбачить со своим дедушкой в возрасте шести лет.

Мужчина добавил, что дедушка был бы "такой гордый, что кричал бы об этом с крыш".

Напомним, ранее Фокус писал, что у побережья провинции Пхукет (Таиланд) рыбаки вытащили из воды гигантскую рыбу длиной более 2,5 метра и весом 8,6 кг. Это так называемая "рыба-землетрясение" (селедочный король), которую в японской мифологии называют предвестницей стихийных бедствий и эпидемий.

Кроме того, мы рассказывали, что мужчину, который выловил рыбу с головой змеи, призвали "убить ее на месте". Представители этого вида вырастают до 3 футов (около 92 см) в длину, а также имеют узоры на туловище, как у питона. Специалисты призывают после вылова немедленно убивать этих рыб: отрезать голову и выпотрошить, положив в герметичный пластиковый пакет.