Официальный рекорд: мужчина выловил из озера самую большую щуку на планете (фото)

Задокументировав длину добычи и сделав несколько фотографий, Арт Вестен отпустил ее, чтобы не нарушать установленных правил.

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Профессиональный рыбак Арт Уэстон в октябре 2024 года поймал огромную щуку подвида мускус. В среднем они вырастают до одного метра в длину и весят около десяти килограммов. Однако этот экземпляр оказался рекордсменом. Об этом пишет издание Bild.

Мировой рекорд

Измерительный прибор международной рыбной ассоциации IGFA зафиксировал длину 138 сантиметров — это официальный мировой рекорд.

Рыбаку, на счету которого уже 39 рекордов, удалось достать длинную и мускулистую добычу из озера в Миннесоте (США). В этом ему помогал еще один рекордсмен — Нолан Шпренгелер.

Мускусная рыба Фото: Art Weston

Задокументировав длину улова и сделав несколько фотографий, Арт Вестен отпустил пресноводную рыбу обратно в воду живой и невредимой, чтобы не нарушать установленных правил.

Мускусная рыба

Мускусная рыба (Esox masquinongy) относится к семейству Esocidae, среди представителей которого наиболее известна щука. Она имеет острые зубы, длинное вытянутое тело обычно светло-коричневого или желтовато-зеленого цвета с темными пятнами. Их название происходит из языка аборигенов и означает "уродливая щука" или "большая рыба".

Представители этого вида живут преимущественно в водах на востоке Северной Америки, например, в районе реки Святого Лаврентия, Гудзонова залива и верхней части Миссисипи. Мускусы великолепны на вкус — с белым мясом характерной текстуры. Однако их трудно поймать во время рыбалки. Говорят, что приходится забрасывать удочку около 10 000 раз, прежде чем она клюнет.

Напомним, ранее Фокус писал, что у побережья провинции Пхукет (Таиланд) рыбаки вытащили из воды гигантскую рыбу длиной более 2,5 метра и весом 8,6 кг. Это так называемая "рыба-землетрясение" (селедочный король), которую в японской мифологии называют предвестницей стихийных бедствий и эпидемий.

Кроме того, мы рассказывали, что мужчину, который выловил рыбу с головой змеи, призвали "убить ее на месте". Представители этого вида вырастают до 3 футов (около 92 см) в длину, а также имеют узоры на туловище, как у питона. Специалисты призывают после вылова немедленно убивать этих рыб: отрезать голову и выпотрошить, положив в герметичный пластиковый пакет.