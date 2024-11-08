Мужчина поймал "самую большую" в мире рыбу: это рекорд для всего вида (фото)

В среднем пресноводные хищники вырастают до одного метра в длину и весят около десяти килограммов. Рыбакам приходится забрасывать удочку около 10 000 раз, прежде чем их поймать.

Арт Уэстон выловил в Миннесоте (США) гигантскую мускусную рыбу длиной полтора метра (147 сантиметров). Чтобы зафиксировать новый рекорд, мужчина подал соответствующую заявку в Международную ассоциацию дикой рыбы (IGFA). Интересно, что по состоянию на сегодня на его счету уже 39 рекордов, пишет издание Bild.

Мускусная рыба относится к семейству Esocidae, среди представителей которого наиболее известна щука. В основном они встречаются в водах на востоке Северной Америки, например, в районе реки Святого Лаврентия, Гудзонова залива и Миссисипи.

Название рыбы пошло от слова из языка аборигенов и означает "уродливая щука" или "большая рыба". Ее тело удлиненное и стройное, а цвет обычно имеет светло-коричневый или желтовато-зеленый оттенок.

Мужчина поймал рекордную мускусную рыбу Фото: Art Weston

Мускусы великолепны на вкус — с белым мясом характерной текстуры. Впрочем, их трудно поймать во время рыбалки. Говорят, что приходится забрасывать удочку около 10 000 раз, прежде чем она клюнет. В среднем эти пресноводные хищники вырастают до одного метра в длину и весят около десяти килограммов.

По информации рыболовного журнала Blinker, мужчины отпустили рыбу, но не захотели раскрывать, где именно они поймали рекордсмена.

Напомним, ранее Фокус писал, что у побережья провинции Пхукет (Таиланд) рыбаки вытащили из воды гигантскую рыбу длиной более 2,5 метра и весом 8,6 кг. Это так называемая "рыба-землетрясение" (селедочный король), которую в японской мифологии называют предвестницей стихийных бедствий и эпидемий.

Кроме того, мы рассказывали, что мужчину, который выловил рыбу с головой змеи, призвали "убить ее на месте". Представители этого вида вырастают до 3 футов (около 92 см) в длину, а также имеют узоры на туловище, как у питона. Специалисты призывают после вылова немедленно убивать этих рыб: отрезать голову и выпотрошить, положив в герметичный пластиковый пакет.