Чоловік спіймав "найбільшу" в світі рибу: це рекорд для всього виду (фото)

У середньому прісноводні хижаки виростають до одного метра завдовжки й важать близько десяти кілограмів. Рибалкам доводиться закидати вудку близько 10 000 разів, перш ніж їх спіймати.

Арт Вестон виловив у Міннесоті (США) гігантську мускусну рибину завдовжки півтора метра (147 сантиметрів). Щоб зафіксувати новий рекорд, чоловік подав відповідну заявку до Міжнародної асоціації дикої риби (IGFA). Цікаво, що станом на сьогодні на його рахунку вже 39 рекордів, пише видання Bild.

Мускусна риба належить до родини Esocidae, з-поміж представників якої найбільш відомою є щука. В основному вони трапляються у водах на сході Північної Америки, наприклад, в районі річки Святого Лаврентія, Гудзонової затоки та Міссісіпі.

Назва риби походить від слова з мови аборигенів й означає "потворна щука" або "велика риба". Її тіло видовжене та струнке, а забарвлення зазвичай варіюється від світло-коричневого до жовтувато-зеленого.

Чоловік спіймав рекордну мускусну рибу Фото: Art Weston

Мускуси чудові на смак — з білим м'ясом характерної текстури. Втім, їх важко зловити під час риболовлі. Кажуть, що доводиться закидати вудку близько 10 000 разів, перш ніж вона клюне. В середньому ці прісноводні хижаки виростають до одного метра в довжину і важать близько десяти кілограмів.

За інформацією рибальського журналу Blinker, чоловіки відпустили рибу, але не захотіли розкривати, де саме вони зловили рекордсмена.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що біля узбережжя провінції Пхукет (Таїланд) рибалки витягли з води гігантську рибу довжиною понад 2,5 метра та вагою 8,6 кг. Це так звана "риба-землетрус" (оселедцевий король), яку в японській міфології називають передвісницею стихійних лих та епідемій.

Крім того, ми розповідали, що чоловіка, який виловив рибу з головою змії, закликали "вбити її на місці". Представники цього виду виростають до 3 футів (близько 92 см) завдовжки, а також мають візерунки на тулубі, як у пітона. Фахівці закликають після вилову негайно вбивати цих риб: відрізати голову та випотрошити, поклавши у герметичний пластиковий пакет.