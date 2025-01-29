Офіційний рекорд: чоловік виловив з озера найбільшу щуку на планеті (фото)

Задокументувавши довжину здобичі й зробивши кілька фотографій, Арт Вестен відпустив її, аби не порушувати встановлених правил.

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Професійний рибалка Арт Вестон у жовтні 2024 року спіймав величезну щуку підвиду мускус. У середньому вони виростають до одного метра завдовжки й важать близько десяти кілограмів. Однак цей екземпляр виявився рекордсменом. Про це пише видання Bild.

Світовий рекорд

Вимірювальний прилад міжнародної рибної асоціації IGFA зафіксував довжину 138 сантиметрів — це офіційний світовий рекорд.

Рибалці, на рахунку якого вже 39 рекордів, вдалося дістати довгу і м'язисту здобич з озера у Міннесоті (США). В цьому йому допомагав ще один рекордсмен — Нолан Шпренгелер.

Мускусна риба Фото: Art Weston

Задокументувавши довжину улову і зробивши кілька фотографій, Арт Вестен відпустив прісноводну рибу назад у воду живою та неушкодженою, аби не порушувати встановлених правил.

Мускусна риба

Мускусна риба (Esox masquinongy) належить до родини Esocidae, з-поміж представників якої найбільш відомою є щука. Вона має гострі зуби, довге витягнуте тіло зазвичай світло-коричневого або жовтувато-зеленого кольору з темними плямами. Їхня назва походить з мови аборигенів й означає "потворна щука" або "велика риба".

Представники цього виду живуть переважно у водах на сході Північної Америки, наприклад, в районі річки Святого Лаврентія, Гудзонової затоки та верхньої частини Міссісіпі. Мускуси чудові на смак — з білим м'ясом характерної текстури. Втім, їх важко зловити під час риболовлі. Кажуть, що доводиться закидати вудку близько 10 000 разів, перш ніж вона клюне.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що біля узбережжя провінції Пхукет (Таїланд) рибалки витягли з води гігантську рибу довжиною понад 2,5 метра та вагою 8,6 кг. Це так звана "риба-землетрус" (оселедцевий король), яку в японській міфології називають передвісницею стихійних лих та епідемій.

Крім того, ми розповідали, що чоловіка, який виловив рибу з головою змії, закликали "вбити її на місці". Представники цього виду виростають до 3 футів (близько 92 см) завдовжки, а також мають візерунки на тулубі, як у пітона. Фахівці закликають після вилову негайно вбивати цих риб: відрізати голову та випотрошити, поклавши у герметичний пластиковий пакет.