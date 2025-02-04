Мужчина из Айхадо отбивает теннисные мячи ртом, чтобы побить мировой рекорд (видео)

Житель штата Айхадо уже обладает рядом достижений, зафиксированных в Книге рекордов Гиннеса, однако ему этого мало. Еще один рекорд он хочет установить, отбивая теннисные мячи ртом.

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Житель американского штата Айхадо Дэвид Раш работает над новым мировым рекордом: он хочет набить наибольшее количество ударов мячами для настольного тенниса за 30 секунд. Над этим мужчина активно работает, отбивая мячики ртом о стену. Соответствующее видео с тем, как Дэвид занимается достижением нового рекорда, появилось на YouTube-канале Record Breaker Rush, который ведет сам мужчина, 1 февраля.

Как известно, такой рекорд — не новый, и вовсе не Дэвид Раш в свое время его впервые установил, войдя в Книгу рекордов Гиннеса. Более того, Дэвид — это тот человек, который уже однажды побил этот рекорд, зафиксировав новую планку для преемников.

В конце концов, случилось так, что именно Дэвид Раш стал этим преемником: мужчина признался, что был уверен в своих силах. Так и произошло: сначала рекорд составлял 34 отскока ртом от стены за 30 секунд, затем Дэвид сумел сделать 43 удара, а на этот раз — 47 отскоков.

Видео с канала рекордсмена

Мужчина принял вызов во время визита в штаб-квартиру Книги рекордов Гиннеса в Лондоне.

Отметим, что Дэвид Раш одновременно имеет наибольшее количество титулов в Книге рекордов Гиннеса. Он настолько увлекся этим делом, что его даже начали называть "рекордсменом". Теперь это его кличка, которой американец радуется и пытается всячески соответствовать.

Также Дэвид Раш активно ведет свои соцсети и в частности YouTube-канал, на котором часто выкладывает видео со своих путешествий и новых достижений.

"Он является блестящим спикером, который вдохновляет компании создавать культуру роста, бьет собственные рекорды и побеждает трудности благодаря устойчивости. Он бросит вызов, вдохновит и развлечет вашу аудиторию. Дэвид имеет наибольшее количество титулов Книги рекордов Гиннеса, которые были просмотрены более миллиарда раз", — говорится в описании канала.

Мужчина убежден, что каждый человек или компания могут побить рекорды и достигать большего, чем они от себя ожидают.

Напомним, ранее мужчина из Британии вытащил из реки рекордную рыбу: ее длина достигала 2,4 метра. Фотографии крупного улова британца Фокус публиковал 3 февраля.

Также ранее мировой рекорд установила астронавтка, которая застряла на орбите: она является рекордсменкой по общему времени пребывания в открытом космосе среди женщин. Об этом стало известно 31 января.