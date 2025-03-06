Самый высокий в мире бык — самый нежный "великан" и любимец людей (фото, видео)

Рекордсмен достигает почти 2 метра ростом и весит 1133,9 килограммов, съедая за месяц столько килограммов пищи, сколько достигает его вес. В то же время великан милый и нежный.

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Семилетний бычок Биф родился и живет в Канаде: его владелица завела животное для верховой езды, что начала делать уже когда ему было два года. Однако бычок получил вскоре травму, а когда выздоровел, то стал слишком большим для любого седла. Но канадка быстро привязалась к животному и решила больше никогда с ним не расставаться: она утверждает, что он настоящий любимец многих людей, который, несмотря на свои большие размеры, является "самым нежным великаном" среди всех. О необычном канадском бычке рассказали на сайте Книги рекордов Гиннеса 3 марта.

Жасмин Энц, владелица удивительного бычка, утверждает, что в детстве не было никаких намеков на то, что Биф как-то будет отличаться по размерам от своих сородичей. Однако в два года он уже был выше Жасмин, а впоследствии она начала наблюдать то, что бычок перерос "своих друзей-коней".

Книга рекордов Гиннеса | бычок Биф

Чтобы быть здоровым, Биф каждый месяц съедает столько килограммов пищи, сколько весит сам. Владелица рассказывает, что животное ест "высококачественную люцерну", а также пасется на траве и сене. Когда бычок пасется, его часто замечают люди, ведь такого великана нельзя не заметить.

"Мне больше всего нравится наблюдать за выражениями лиц людей, когда мы подходим к нему, когда он лежит, а они смотрят, как он разворачивается и поднимается!", — рассказывает Жасмин.

В то же время Биф людям нравится, несмотря на то, что сначала несколько пугает своими размерами. Канадка говорит, что он "ласковый великан", который очень любит, когда его кормят сладостями. Самые любимые сладости бычка — тыквы.

С декабря 2023 года Биф удерживает звание самого высокого живого бычка. Он лишь на полдюйма выше своего предшественника, как пишут в Книге рекордов Гиннеса.

Нередко большие по размерам животные оказываются очень игривыми и ласковыми. Ранее Фокус рассказывал об истории самого высокого в мире водяного буйвола, который ведет себя, как игривый щенок.

Также ранее в сети показали, как установила рекорд собака, проехавшая на скейтборде через "человеческий" тоннель. Его образовало 40 человек, а кокер-спаниель спокойно и уверенно проехался по нему.