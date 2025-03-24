Чрезвычайно короткая, но очень игривая: коза-рекордсменка готовится стать мамой (фото)

Представительница вида канадских карликовых коз оказалась еще меньше, чем ее карликовые сородичи: она достигает высотой 42,7 см, а длиной — 33,5 см.

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Обитательница фермы в индийском штате Керала коза Карумби удивила своего владельца Питера Лену: оказалось, что она претендует на рекорд из-за того, что отличается от других представителей своего вида чрезвычайно небольшой длиной тела. Среди других его коз и еще животных на ферме она отличается также своей игривостью, которую проявляет буквально ко всем обитателям хозяйства. К тому же она готовится в очередной раз стать мамой, а владелец не может дождаться, чтобы увидеть ее крошечного детеныша. Об этом рассказали представители Книги рекордов Гиннеса на сайте.

Фермер признался, что привык к тому, что его козы всегда трутся к ногам и даже ставят подножки, поэтому не сразу увидел, что одна из его подопечных отличается среди них.

Однако выяснилось вдруг, что Карумби при росте всего 1 фут 3 дюйма (40,50 см) в полноценном четырехлетнем возрасте среди коз своей разновидности является самой короткой живой козой в мире.

Интересно, что подсказал фермеру податься на мировой рекорд рядовой гость, который увидел, что Карумби — особенная. Питер взял своих коз и повез к ветеринару, который и определил рост, длину и вес животных, в том числе и Карумби.

Книга рекордов Гиннеса | самая короткая живая коза в мире

Она родилась в 2021 году и относится к виду канадских карликовых коз. Как отмечают в Книге рекордов Гиннеса, они известны своим коренастым телосложением и генетической карликовостью. Эта генетическая наследственность не позволяет их ногам вырастать выше 53-х см в длину.

Книга рекордов Гиннеса | самая короткая живая коза в мире

Несмотря на свою особенность, Карумби — очень социальное существо, как рассказывает фермер. Он рассказал, что коза радостно играет со всеми жителями хозяйства, и речь идет не только о козах, но и кроликах, курах, утках и других зверушках.

Питер признался, что установление рекорда для него — привилегия. Сам фермер ожидает с нетерпением появления малыша, которого вскоре должна родить Карумби, и считает, что козленок также будет очень крошечным.

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