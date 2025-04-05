Этот грызун удивит каждого: крыса-рекордсмен имеет уникальное обоняние, которое находит взрывчатку (фото)

Крыса из Танзании по имени Ронин в период с августа 2021 года по февраль 2025 года самостоятельно обнаружила 109 противопехотных мин, а также 15 других боеприпасов, оставшихся еще со времен прошлых войн. Теперь она претендует на звание рекордсмена.

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Крыса Ронин — одна из подопечных бельгийской некоммерческой организации APOPO, которая более 25 лет занимается восстановлением репутации этих грызунов, а также помогает странам, пострадавшим из-за боевых действий в разные времена и в разных уголках планеты.

Одной из разработок этой организации является программа, в ходе которой сотрудники обучают африканских гигантских крыс находить с помощью обонятельных рецепторов опасные химикаты или оружие, которые часто остаются в заброшенных местах после боевых действий. Организация сотрудничает с танзанским Сельскохозяйственным университетом, где рождаются и выращиваются такие грызуны.

Ронин — один из участников этой программы. Он не только натренировал свое обоняние так, что стал незаменимым помощником людей в поисках старой взрывчатки, но и достиг в этой сфере немало результатов.

Книга рекордов Гиннеса | крыса-рекордсмен Ронин

В регионе Сиемреап в Камбодже в период с августа 2021 года по февраль 2025 года он сумел обнаружить 109 противопехотных мин, а также 15 других боеприпасов, которые не разорвались со времен боевых действий. Сейчас Ронину 5 лет и люди, с которыми он работает, описывают его как чрезвычайно трудолюбивого.

"Его интеллект и природная любознательность помогают ему оставаться заинтересованным. Поиск мин для него как веселая игра, и не бывает двух одинаковых дней", — рассказывает одна из работниц.

Главный менеджер Ронина рассказала, что пример Ронина доказывает особую роль, которую могут играть грызуны в жизни людей.

"Достижения Ронина являются свидетельством невероятного потенциала крыс. Он не просто актив: он ценный партнер и коллега", — рассказала менеджер Фанни.

Книга рекордов Гиннеса | крыса-рекордсмен Ронин

Сейчас Ронин претендует на звание рекордсмена в категории наибольшего количества наземных мин, обнаруженных крысой. Его предшественник, крыса Магава, сумела найти 71 мину в период с 2016 по 2021 годы. С 2021 года она была "в отставке", но в 2022 году умерла от старости.

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