Вроджені мисливці. Клопи-вбивці використовують смертоносний інструмент для захоплення здобичі (фото)

Вчені виявили рідкісний приклад комах, які використовують додаткові інструменти та хитрість, щоб здолати суперників.

Related video

Це не зовсім звичайно, але деякі комахи використовують додаткові інструменти, щоб ефективно захоплювати здобич. Наприклад, деякі види мурах використовують частинки для будівництва мостів, а дитинчата жуків, можуть використовувати екскременти для захисту та відлякування паразитів, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені Фернандо Солей та Марі Герберштейн з Університету Маккуорі вивчили раніше неописаний вид австралійських клопів-убивць (Gorareduvius), які використовують інструменти в полюванні набагато частіше, ніж це робить будь-хто з комах.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час дослідження вчені спостерігали за 125 австралійськими клопами-вбивцями з регіону Кімберлі у Західній Австралії. Частина з них жили в диких умовах, інші — у сусідній імпровізованій лабораторії у наметі.

Зазначимо, що використання додаткових інструментів, як вважалося, вимагає рівня складного пізнання. А тому дослідники вважали, що це те, що відрізняє людей від інших тварин, проте останнім часом вчені знаходять все більше прикладів використання додаткових інструментів у тваринному світі. Тепер погляд дослідників звернувся на австралійських клопів-вбивць і вони вважають, що це робить їх "особливо гарним прикладом" для розуміння екологічних та поведінкових умов, які сприяють "малоймовірній еволюції використання інструментів".

Автори дослідження виявили, що клопи-вбивці використовують смертоносний інструмент, а саме смолу трави спініфекс — вони наносять її на себе і використовують як "липучку", щоб упіймати та утримати видобуток. Дослідники припускали, що такі дії збільшують успіх під час полювання, проте це не було доведено експериментально.

Як правило, ці клопи-вбивці відпочивають на стеблах трави Тріодія (Triodia), яка виглядає як жмуток трави, її також називають спиніфексом. Ця рослина зустрічається в особливо посушливих регіонах Австралії та виробляє вкрай липку смолу, яку клопи-вбивці навчилися використовувати у своїх цілях.

а) німфа, що щойно вилупилася, і (б) дорослий гораредувіус збирають смолу з листя спиніфекса Фото: Soley/Herberstein/Biol. Lett., 2023

Дослідники зібрали 26 клопів-вбивць та помістили їх у банку. Далі їм надали два види здобичі: мух та мурах. Далі вчені використовували подушечки для зняття макіяжу та акуратно видалили смолу з клопів-вбивць, а потім повторили експеримент із їжею.

Результати дослідження свідчать про те, що клопи, як правило, успішніше ловили мурах, ніж мух. Вчені також помітили, що незалежно від здобичі вони були більш ефективні в полюванні, коли використовували свій "камуфляж зі смоли". Автори дослідження зазначають, що вкриті смолою клопи-вбивці виявилися на 26% ефективнішими, ніж їхні "неозброєні" побратими.

Зазначимо, що термін "жук-вбивця" поєднує у собі безліч комах, які вбивають свою здобич надзвичайно кровожерним способом. Як правило, всі вони протикають жертву своїм хоботком і впорскують їй травні ферменти, що паралізують здобич. Далі вони вбивають жертву і висмоктують із неї весь рідкий вміст, фактично залишаючи лише порожню оболонку.

Таким чином, хоча смола не гарантує успіху, вона є інструментом, що дозволяє уповільнити здобич цього австралійського жука рівно настільки, щоб клоп-убивця схопив її та вбив.

Раніше Фокус писав про те, що гливи застосовують хімічну зброю, щоб здолати ворогів.