Марс был похожим на Землю и с неба планеты падало кое-что неожиданное: что выяснили ученые

Хотя сейчас Марс является сухой, холодной и негостеприимной планетой, в далеком прошлом он напоминал Землю, считают ученые. Когда-то Красная планета имела теплый и влажный климат. Теперь же ученые выяснили, что на Марсе в прошлом могли идти дожди и даже снег.

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Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, пишет Space.

О том, что на поверхности Марса находилась вода в жидком виде, говорят геологические особенности, такие как сеть долин, которые могли быть созданы текущей водой. Но неясно, откуда могла взяться вода на Марсе, и большинство климатических моделей предсказывают, что температура поверхности Красной планеты слишком низкая, чтобы поддерживать жидкую воду.

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С помощью компьютерного моделирования ученые создали условия на Марсе, существовавшие 4 млрд лет назад, когда вода могла кардинально изменить поверхность планеты. Модель была создана для того, чтобы показать, как мог развиваться ландшафт Марса вблизи экватора. В этом регионе обширные сети речных долин тянутся от возвышенностей и, как предолгою ученые, они впадали в древние озера. Но для создания таких геологических особенностей, а также камней, образовавшихся под влиянием воды, нужно чтобы водные потоки были большими и глубокими.

Ученые проверили две гипотезы касательно того, что эти речные долины на Марсе могли быть созданы в результате осадков: дождя или снега. Одна гипотеза предполагает теплый и влажный климат, а другая — холодный и сухой климат, в котором лед временно таял на краю большой ледяной шапки. Каждое моделирование двух гипотез приводило к совершенно иному виду Марса, при этом истоки речных долин появлялись в совершенно разных местах.

Хотя сейчас Марс является сухой, холодной и негостеприимной планетой, в далеком прошлом он напоминал Землю, считают ученые Фото: NASA

В модели таяния льда долины в основном начинались на больших высотах, недалеко от того места, где должен был быть лед. Хотя изначально эта модель могла показаться более соответствующей частям современного Марса, теплая и влажная модель привела к образованию гораздо более широких сетей долин, образующихся повсюду, от низменных регионов до возвышенностей.

Последнее распределение лучше соответствует тому, что ученые видят на Марсе: сети долин, разбросанные по разным высотам и регионам. В то время как модель таяния льда соответствует некоторым местным особенностям, теплая и влажная модель помогает объяснить ландшафт Красной планеты в глобальном масштабе. Если есть осадки, то эти долины могут быть созданы повсюду, говорят ученые.

По словам ученых, осадки, вероятно, сыграли значительную роль в формировании речных долин, а значит древний Марс, вероятно, имел достаточно теплый климат, чтобы там мог идти дождь и даже снег.

Теперь ученым нужно получить дополнительные доказательства своих выводов, а также выяснить, каким образом Марс оставался достаточно теплым, что на планете могли идти дождь или снег.

Ученые считают, что вода на поверхности Марса перестала течь примерно 3,5 млрд лет назад и с тех пор Красная планета почти не изменилась.

Как уже писал Фокус, ученые получили самую лучшую фотографию Солнца и это еще один шаг к решению давней загадки звезды. Космический аппарат Solar Orbiter, который уже 5 лет изучает Солнце, сделал самое широкое изображение Солнца с высоким разрешением.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новую планету, которая немного больше Земли, но тоже каменистая. Это и другие открытия позволили выяснить, что во Вселенной существует больше похожих на нашу планет, чем считалось.