Марс був схожим на Землю і з неба планети падало дещо несподіване: що з'ясували вчені

Хоча зараз Марс є сухою, холодною та негостинною планетою, у далекому минулому він нагадував Землю, вважають учені. Колись Червона планета мала теплий і вологий клімат. Тепер же вчені з'ясували, що на Марсі в минулому могли йти дощі та навіть сніг.

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Дослідження опубліковано в журналі Journal of Geophysical Research: Planets, пише Space.

Про те, що на поверхні Марса перебувала вода в рідкому вигляді, свідчать геологічні особливості, як-от мережа долин, які могли бути створені водою, що тече. Але неясно, звідки могла взятися вода на Марсі, і більшість кліматичних моделей передбачають, що температура поверхні Червоної планети занадто низька, щоб підтримувати рідку воду.

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За допомогою комп'ютерного моделювання вчені створили умови на Марсі, що існували 4 млрд років тому, коли вода могла кардинально змінити поверхню планети. Модель було створено для того, щоб показати, як міг розвиватися ландшафт Марса поблизу екватора. У цьому регіоні великі мережі річкових долин тягнуться від височин і, як предолгою вчені, вони впадали в стародавні озера. Але для створення таких геологічних особливостей, а також каменів, що утворилися під впливом води, потрібно, щоб водні потоки були великими і глибокими.

Вчені перевірили дві гіпотези щодо того, що ці річкові долини на Марсі могли бути створені внаслідок опадів: дощу або снігу. Одна гіпотеза передбачає теплий і вологий клімат, а інша — холодний і сухий клімат, у якому лід тимчасово танув на краю великої крижаної шапки. Кожне моделювання двох гіпотез приводило до зовсім іншого вигляду Марса, при цьому витоки річкових долин з'являлися в абсолютно різних місцях.

Хоча зараз Марс є сухою, холодною і негостинною планетою, у далекому минулому він нагадував Землю, вважають учені Фото: NASA

У моделі танення льоду долини здебільшого починалися на великих висотах, недалеко від того місця, де повинен був бути лід. Хоча спочатку ця модель могла здатися такою, що більше відповідає частинам сучасного Марса, тепла і волога модель призвела до утворення набагато ширших мереж долин, що утворюються всюди, від низинних регіонів до височин.

Останній розподіл краще відповідає тому, що вчені бачать на Марсі: мережі долин, розкидані по різних висотах і регіонах. У той час як модель танення льоду відповідає деяким місцевим особливостям, тепла і волога модель допомагає пояснити ландшафт Червоної планети в глобальному масштабі. Якщо є опади, то ці долини можуть бути створені всюди, кажуть учені.

За словами вчених, опади, ймовірно, зіграли значну роль у формуванні річкових долин, а значить стародавній Марс, імовірно, мав досить теплий клімат, щоб там міг іти дощ і навіть сніг.

Тепер вченим потрібно отримати додаткові докази своїх висновків, а також з'ясувати, яким чином Марс залишався досить теплим, що на планеті могли йти дощ або сніг.

Учені вважають, що вода на поверхні Марса перестала текти приблизно 3,5 млрд років тому і відтоді Червона планета майже не змінилася.

Як уже писав Фокус, вчені отримали найкращу фотографію Сонця і це ще один крок до вирішення давньої загадки зірки. Космічний апарат Solar Orbiter, який вже 5 років вивчає Сонце, зробив найширше зображення Сонця з високою роздільною здатністю.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили нову планету, яка трохи більша за Землю, але теж кам'яниста. Це та інші відкриття дозволили з'ясувати, що у Всесвіті існує більше схожих на нашу планет, ніж вважалося.