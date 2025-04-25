Схожих на Землю планет набагато більше, ніж ми думали: вони розташовані в несподіваному місці

Астрономи виявили, що кам'янисті планети, розмір яких приблизно в 2 рази більший за Землю, можуть існувати набагато далі від своїх зірок, ніж вважалося раніше. Це означає, що планети земного типу зустрічаються набагато частіше у Всесвіті, ніж передбачалося.

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Дослідження опубліковано в журналі Science, пише Space.

Кам'янисті планети, розмір яких у 2 рази перевищує розмір Землі, називаються супер-Землями. При цьому їхній розмір не перевищує розмір планети Нептун (вона в 4 рази більша за Землю).

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Астрономи виявили нову супер-Землю в далекій зоряній системі. Виявилося, що вона приблизно у 2 рази більша за Землю і обертається навколо своєї зірки далі, ніж Сатурн навколо Сонця. На таких орбітах раніше вчені виявляли тільки планети в тисячі або сотні разів більші за Землю, а тому це стало сюрпризом для астрономів. Ця планета є частиною більшої вибірки, яка показує, що супер-Землі, розташовані на великій відстані від своїх зірок, є більш поширеними, ніж вважалося раніше і це також стало сюрпризом для вчених.

Раніше астрономи вважали, що супер-Землі обертаються навколо своїх зірок приблизно на тій самій відстані, що й Земля навколо Сонця. Це 150 млн км або одна астрономічна одиниця. Тепер же підставу показало, що такі планети також існують і на більших відстанях від своїх зірок, у районі 10 астрономічних одиниць. Раніше вчені вважали, що супер-Землі на такій відстані взагалі можуть не існувати, але виявилося, що це не так.

Астрономи використали в дослідженні для виявлення планети мікролінзування. Це ефект, за якого світло від віддалених об'єктів посилюється проміжним тілом, таким як планета. Мікролінзування особливо ефективне для пошуку планет на великих відстанях від їхніх зірок.

Ілюстрація показує приблизне порівняння розмірів Землі, супер-Землі та газового гіганта розміром із Нептун Фото: space.com

Виявлення більшої популяції планет типу супер-Земля, які перебувають на відстані від своїх зірок там же, де перебувають Юпітер і Сатурн від Сонця, може допомогти поліпшити розуміння зон населеності інших зірок, кажуть учені.

Зона населеності — це регіон навколо зірки, де умови дозволяють існувати воді в рідкому вигляді на поверхні планет земної групи. Якщо планета розташована ближче до зірки, то її вода випаровується, якщо далі — замерзає. А вода є одними з основних компонентів для створення життя.

Хоча Юпітер і Сатурн перебувають за межами зони населеності Сонця, супер-Землі на схожих орбітах навколо гарячіших зірок можуть перебувати в цій зоні, якщо вона ширша.

Учені кажуть, що найкращий спосіб зрозуміти зони населеності навколо інших зірок загалом — це виміряти властивості більшої популяції планет типу супер-Земля. Цей вимір дасть нове розуміння властивостей зони населеності, що допоможе краще визначити характеристики популяції планет, схожих на Землю.

Астрономи продовжать пошук нових планетних систем у спробі виявити більше супер-Земель, розташованих далеко від своїх зірок.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що половина зірок у Всесвіті з'явилася в особливий момент часу. Астрономи використовували космічний телескоп Вебб, щоб зазирнути назад у часі на 10 мільярдів років і таким чином побачили ранню епоху історії Всесвіту.