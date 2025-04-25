Половина зірок у Всесвіті з'явилася в особливий момент часу: що з'ясували вчені (фото)

Астрономи використали космічний телескоп Вебб, щоб зазирнути назад у часі на 10 мільярдів років і таким чином побачили ранню епоху історії Всесвіту. Учені з'ясували, що половина зірок утворилася в "космічний полудень". У цей же час різко почали зростати ненажерливі чорні діри в центрах галактик.

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Дослідження прийнято до публікації в журналі Astrophysical Journal, пише Space.

Вважається, що Всесвіт народився внаслідок Великого вибуху 13,8 млрд років тому. Приблизно через 380 000 років після народження Всесвіту утворилися перші атоми, потім виникло перше світло, відоме як реліктове випромінювання, але після цього атоми водню і гелію стали холодними і перестали пропускати світло. Протягом наступних 100 млн років у Всесвіті панувала темрява і цей період відомий, як "темні віки". Але після цього почали формуватися перші зірки та галактики і таким чином настав "космічний світанок", адже зірки заповнили космос своїм світлом.

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Приблизно через 2-3 млрд років настав "космічний полудень", загадковий період еволюції Всесвіту, який складно спостерігати, але астрономам вдалося вирішити цю проблему за допомогою космічного телескопа Вебб. Саме в період "космічного полудня" почалося бурхливе утворення зірок у галактиках.

Але ці стародавні галактики оповиті товстим шаром космічного пилу, який не пропускає видиме світло, зате він пропускає інфрачервоне світло. Тому вченим вдалося ретельно вивчити кілька тисяч галактик і побачити їх такими, якими вони були 10 млрд років тому.

Астрономи виявили, що процес формування нових зірок у "космічний полудень" був набагато інтенсивнішим, ніж передбачалося Фото: space.com

Астрономи виявили, що процес формування нових зірок у "космічний полудень" був набагато інтенсивнішим, ніж передбачалося. Учені дійшли висновку, що половина всіх зірок, які спостерігаються в сучасних галактиках, виникла саме в цей період історії Всесвіту.

Також астрономи виявили, що надмасивні чорні діри в центрах стародавніх галактик зазнали дуже швидкого зростання за рахунок активного поглинання міжзоряного газу. Хоча самі чорні діри не випромінюють світла, їхній величезний гравітаційний вплив створює тертя в матеріалі, який обертається навколо них. Тертя нагріває матеріал до надзвичайно високих температур, змушуючи його яскраво світитися. Таким чином формується активне ядро галактики.

Ілюстрація області, що оточує надмасивну чорну діру, яка активно поглинає матерію Фото: space.com

Вчені вважають, що деякі з галактик, у яких знаходяться активні ядра, вперше виявлені під час дослідження, є предками галактик, схожих на Чумацький Шлях. Це означає, що вимірювання того, як швидко живляться центральні чорні діри цих галактик, як швидко в них формуються зірки і як змінюється їхній зовнішній вигляд через злиття і зіткнення з іншими галактиками, може надати безпрецедентну інформацію про епоху формування нашої власної галактики.

Як уже писав Фокус, найбільший сонячний телескоп зробив знімок місця вибухів на Сонці, яке більше за Землю за площею. Сонячний телескоп імені Деніела Іноуе, який розташований на Гаваях, отримав нове потужне "око" для того, щоб розкрити секрети Сонця. За допомогою нового інструменту було зроблено унікальну фотографію величезної сонячної плями.