Половина звезд во Вселенной появилась в особенный момент времени: что выяснили ученые (фото)

Астрономы использовали космический телескоп Уэбб, чтобы заглянуть назад во времени на 10 миллиардов лет и таким образом увидели раннюю эпоху истории Вселенной. Ученые выяснили, что половина звезд образовалась в “космический полдень”. В это же время резко начали расти прожорливые черные дыры в центрах галактик.

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Исследование принято к публикации в журнале Astrophysical Journal, пишет Space.

Считается, что Вселенная родилась в результате Большого взрыва 13,8 млрд лет назад. Примерно через 380 000 лет после рождения Вселенной образовались первые атомы, затем возник первый свет, известный как реликтовое излучение, но после этого атомы водорода и гелия стали холодными и перестали пропускать свет. В течение следующих 100 млн лет во Вселенной царил мрак и этот период известен, как "темные века". Но после этого начали формироваться первые звезды и галактики и таким образом настал "космический рассвет", ведь звезды заполнили космос своим светом.

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Примерно через 2-3 млрд лет настал "космический полдень", загадочный период эволюции Вселенной, который сложно наблюдать, но астрономам удалось решить эту проблему с помощью космического телескопа Уэбб. Именно в период "космического полдня" началось бурное образование звезд в галактиках.

Но эти древние галактики окутаны толстым слоем космической пыли, которая не пропускает видимый свет, зато она пропускает инфракрасный свет. Поэтому ученым удалось тщательно изучить несколько тысяч галактик и увидеть их такими, какими они были 10 млрд лет назад.

Астрономы обнаружили, что процесс формирования новых звезд в "космический полдень" был намного интенсивнее, чем предполагалось Фото: space.com

Астрономы обнаружили, что процесс формирования новых звезд в "космический полдень" был намного интенсивнее, чем предполагалось. Ученые пришли к выводу, что половина всех звезд, наблюдаемых в современных галактиках, возникла именно в этот период истории Вселенной.

Также астрономы обнаружили, что сверхмассивные черные дыры в центрах древних галактик испытали очень быстрый рост за счет активного поглощения межзвездного газа. Хотя сами черные дыры не излучают света, их огромное гравитационное влияние создает трение в материале, который вращается вокруг них. Трение нагревает материал до чрезвычайно высоких температур, заставляя его ярко светиться. Таким образом формируется активное ядро галактики.

Иллюстрация области, окружающей сверхмассивную черную дыру, которая активно поглощает материю Фото: space.com

Ученые считают, что некоторые из галактик, в которых находятся активные ядра, впервые обнаруженные во время исследования, являются предками галактик, похожих на Млечный Путь. Это означает, что измерение того, как быстро питаются центральные черные дыры этих галактик, как быстро в них формируются звезды и как меняется их внешний вид из-за слияний и столкновений с другими галактиками, может предоставить беспрецедентную информацию об эпохе формирования нашей собственной галактики.

Как уже писал Фокус, крупнейший солнечный телескоп сделал снимок места взрывов на Солнце, которое больше Земли по площади. Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ, который находится на Гавайях, получил новый мощный "глаз" для того, чтобы раскрыть секреты Солнца. С помощью нового инструмента была сделана уникальная фотография огромного солнечного пятна.