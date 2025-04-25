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Технологии и наука

Больше Земли: крупнейший солнечный телескоп сделал снимок места взрывов на Солнце (фото)

солнечный телескоп
Фото: space.com | Крупнейший солнечный телескоп сделал снимок места взрывов на Солнце

Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ, который находится на Гавайях, является крупнейшим в мире солнечным телескопом. Он получил новый мощный “глаз” для того, чтобы раскрыть секреты Солнца. С помощью нового инструмента была сделана уникальная фотография солнечного пятна.

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Об этом пишет Space.

Космическая погода, которую формирует активность Солнца, может оказывать серьезное влияние на Землю и человеческую инфраструктуру. В худшем случае это может вызвать опасные сбои в работе наших энергосистем и спутников связи в результате появления солнечных бурь. Чтобы предсказывать появление солнечный бурь, а также раскрывать секреты работы Солнца, на Гавайях построили крупнейший в мире солнечный телескоп.

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Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ сделает самые подробные изображения поверхности нашей звезды. Он предназначен для изучения атмосферы и магнитного поля Солнца, чтобы выявить согбенности, которые могут раскрыть некоторые из фундаментальных тайн нашей звезды. Теперь же солнечный телескоп был улучшен с помощью нового инструмента, созданного для улучшения данных, полученных из солнечного света.

Этот инструмент называется Visible Tunable Filtergraph (VTF) и он предназначен для изучения участков Солнца, где возникают вспышки и извержения плазмы, с самым высоким уровнем детализации. Это видимая поверхность Солнца или фотосфера, а также невидимый слой атмосферы, расположенный выше, который называется хромосфера.

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Солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ
Фото: space.com

Ученые провели первое испытание этой мощной камеры для съемки Солнца и был получен снимок огромного солнечного пятна на поверхности нашей звезды. Именно в таких пятнах возникаю вспышки и извержения плазмы. Его площадь составляет примерно 625 млн квадратных километров. Для сравнения площадь Земли — 510 млн квадратных километров. При этом камера VTF может видеть детали на поверхности Солнца с разрешением примерно 10 километров на пиксель. Это невероятное достижение, учитывая, что Солнце находится на расстоянии 150 млн км от нас.

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Ученые провели первое испытание этой мощной камеры для съемки Солнца и был получен снимок огромного солнечного пятна на поверхности нашей звезды
Фото: space.com

Ученые говорят, что в будущем обработка изображений сможет значительно повысить резкость изображений, что позволят увидеть самые мелкие структуры на Солнце.

Инструмент VTF способен анализировать солнечный свет с беспрецедентной детализацией. Он делает фотографии Солнца на нескольких длинах волн света для измерения спектра, а также собирает информацию об ориентации электрического поля света, известную как поляризация. При этом камера делает сотни изображений в секунду.

Ученые говорят, что новые данные помогут раскрыть сложное взаимодействие между горячей плазмой и магнитными полями Солнца, которые вызывают вспышки и извержения плазмы.

Инструмент VTF все еще требует дополнительных испытаний и настройки, которые, как ожидается, будут завершены к следующему году.

Что касается извержений на Солнце, то ранее в апреле, как уже писал Фокус, в нашу планету врезался огромный двойной поток плазмы, вырвавшийся из нашей звезды.

Также Фокус писал о том, что зонд NASA впервые сделал с орбиты снимок марсохода NASA Curiosity, который движется по поверхности Марса. Еще никогда орбитальный зонд не делал фотографии марсохода в движении.