Більше за Землю: найбільший сонячний телескоп зробив знімок місця вибухів на Сонці (фото)

Сонячний телескоп імені Деніела Іноуе, який розташований на Гаваях, є найбільшим у світі сонячним телескопом. Він отримав нове потужне "око" для того, щоб розкрити секрети Сонця. За допомогою нового інструменту було зроблено унікальну фотографію сонячної плями.

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Про це пише Space.

Космічна погода, яку формує активність Сонця, може чинити серйозний вплив на Землю і людську інфраструктуру. У гіршому разі це може спричинити небезпечні збої в роботі наших енергосистем і супутників зв'язку внаслідок появи сонячних бур. Щоб передбачати появу сонячних бур, а також розкривати секрети роботи Сонця, на Гаваях побудували найбільший у світі сонячний телескоп.

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Сонячний телескоп імені Деніела Іноуе зробить найдетальніші зображення поверхні нашої зірки. Він призначений для вивчення атмосфери і магнітного поля Сонця, щоб виявити складнощі, які можуть розкрити деякі з фундаментальних таємниць нашої зірки. Тепер же сонячний телескоп покращили за допомогою нового інструменту, створеного для поліпшення даних, отриманих із сонячного світла.

Цей інструмент називається Visible Tunable Filtergraph (VTF) і він призначений для вивчення ділянок Сонця, де виникають спалахи і виверження плазми, з найвищим рівнем деталізації. Це видима поверхня Сонця або фотосфера, а також невидимий шар атмосфери, розташований вище, який називається хромосфера.

Сонячний телескоп імені Деніела Іноуе Фото: space.com

Вчені провели перше випробування цієї потужної камери для зйомки Сонця і було отримано знімок величезної сонячної плями на поверхні нашої зірки. Саме в таких плямах виникають спалахи і виверження плазми. Її площа становить приблизно 625 млн квадратних кілометрів. Для порівняння площа Землі — 510 млн квадратних кілометрів. При цьому камера VTF може бачити деталі на поверхні Сонця з роздільною здатністю приблизно 10 кілометрів на піксель. Це неймовірне досягнення, враховуючи, що Сонце знаходиться на відстані 150 млн км від нас.

Вчені провели перше випробування цієї потужної камери для зйомки Сонця і було отримано знімок величезної сонячної плями на поверхні нашої зірки Фото: space.com

Вчені кажуть, що в майбутньому обробка зображень зможе значно підвищити різкість зображень, що дасть змогу побачити найдрібніші структури на Сонці.

Інструмент VTF здатний аналізувати сонячне світло з безпрецедентною деталізацією. Він робить фотографії Сонця на кількох довжинах хвиль світла для вимірювання спектра, а також збирає інформацію про орієнтацію електричного поля світла, відому як поляризація. При цьому камера робить сотні зображень за секунду.

Вчені кажуть, що нові дані допоможуть розкрити складну взаємодію між гарячою плазмою і магнітними полями Сонця, які викликають спалахи і виверження плазми.

Інструмент VTF все ще потребує додаткових випробувань і налаштувань, які, як очікується, буде завершено до наступного року.

Що стосується вивержень на Сонці, то раніше у квітні, як уже писав Фокус, у нашу планету врізався величезний подвійний потік плазми, що вирвався з нашої зірки.

Також Фокус писав про те, що зонд NASA вперше зробив з орбіти знімок марсохода NASA Curiosity, який рухається поверхнею Марса. Ще ніколи орбітальний зонд не робив фотографії марсохода в русі.