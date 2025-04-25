Зонд NASA вперше зробив фотографію руху на Марсі: такого ще ніколи не бачили (фото)

Космічний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter уперше зробив з орбіти знімок марсохода NASA Curiosity, який рухається поверхнею Червоної планети. Ще ніколи орбітальний зонд не робив фотографії марсохода в русі.

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Про це пише Space.

Орбітальний зонд Mars Reconnaissance Orbiter за допомогою камери HiRISE вперше зафіксував рух марсохода Curiosity у величезному кратері Гейл на Марсі. Орбітальний апарат уже раніше робив фотографії марсохода NASA, але він завжди перебував у нерухомому стані.

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Нова фотографія, яку опублікувало NASA, вважається першим орбітальним знімком марсохода під час його руху Червоною планетою.

На знімку можна побачити слід, залишений марсоходом під час руху, і його довжина становить приблизно 320 метрів. Вчені кажуть, що цей слід ще буде видно протягом кількох місяців, але потім вітер на Марсі знищить цей слід.

За словами вчених, цей слід демонструє одразу 11 поїздок марсохода, коли він рухався зі швидкістю 0,16 км/год до наступної точки свого дослідження в кратері Гейл на Марсі, де, можливо, знаходяться гірські породи, створені ґрунтовими водами мільярди років тому.

Нова фотографія, яку опублікувало NASA, вважається першим орбітальним знімком марсохода під час його руху Червоною планетою Фото: solar-system

Марсохід Curiosity приземлився на дні кратера Гейл завширшки 154 км у серпні 2012 року, щоб з'ясувати, чи могло на Марсі існувати життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.

За допомогою даних марсохода вчені з'ясували, що кратер Гейл дійсно був придатним для життя середовищем у далекому минулому. У цьому місці існували озера і річки з рідкої води, в яких були необхідні інгредієнти для життя, а також можливе джерело хімічної енергії, яке могло підтримувати мікробний метаболізм.

Mars Reconnaissance Orbiter прибув на орбіту навколо Марса в 2006 році. Як показує нова фотографія, зонд все ще нормально працює, і продовжує пошуки ознак минулої водної активності на Марсі. Також цей апарат допомагає марсоходам Curiosity і Perseverance передавати дані на Землю. І звісно ж орбітальний зонд час від часу спостерігає за їхнім переміщенням Червоною планетою.

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