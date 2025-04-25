Зонд NASA впервые сделал фотографию движения на Марсе: такого еще никогда не видели (фото)

Космический аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter впервые сделал с орбиты снимок марсохода NASA Curiosity, который движется по поверхности Красной планеты. Еще никогда орбитальный зонд не делал фотографии марсохода в движении.

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Об этом пишет Space.

Орбитальный зонд Mars Reconnaissance Orbiter с помощью камеры HiRISE впервые запечатлел движение марсохода Curiosity в огромном кратере Гейл на Марсе. Орбитальный аппарат уже ранее делал фотографии марсохода NASA, но он всегда находился в неподвижном состоянии.

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Новая фотография, которую опубликовало NASA, считается первым орбитальным снимком марсохода во время его движения по Красной планете.

На снимке можно увидеть след, оставленный марсоходом во время движения, и его длина составляет примерно 320 метров. Ученые говорят, что этот след еще будет виден в течение нескольких месяцев, но затем ветер на Марсе уничтожит этот след.

По словам ученых, этот след демонстрирует сразу 11 поездок марсохода, когда двигался со скоростью 0,16 км/ч к следующей точке своего исследования в кратере Гейл на Марсе, где возможно, находятся горные породы, созданные грунтовыми водами миллиарды лет назад.

овая фотография, которую опубликовало NASA, считается первым орбитальным снимком марсохода во время его движения по Красной планете Фото: NASA

Марсоход Curiosity приземлился на дне кратера Гейл шириной 154 км в августе 2012 года, чтобы выяснить, могла ли на Марсе существовать жизнь в том виде, в котором мы ее знаем.

С помощью данных марсохода ученые выяснили, что кратер Гейл действительно был пригодной для жизни средой в далеком прошлом. В этом месте существовали озера и реки из жидкой воды, в которых были необходимые ингредиенты для жизни, а также возможный источник химической энергии, который мог поддерживать микробный метаболизм.

Mars Reconnaissance Orbiter прибыл на орбиту вокруг Марса в 2006 году. Как показывает новая фотография, зонд все еще нормально работает, и продолжает поиски признаков прошлой водной активности на Марсе. Также этот аппарат помогает марсоходам Curiosity и Perseverance передавать данные на Земли. И конечно же орбитальный зонд время от времени наблюдает за их перемещением по Красной планете.

Как уже писал Фокус, астрофизики рассказали, действительно ли Вселенная является бесконечной, а также о том, какой у нее размер и форма. Эти данные могут очень удивить.

Также Фокус писал о том, что астрономы из NASA использовали редкое явление для того, чтобы впервые за три десятилетия увидеть, что происходит внутри планеты Уран.