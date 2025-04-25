Похожих на Землю планет намного больше, чем мы думали: они находятся в неожиданном месте

Астрономы обнаружили, что каменистые планеты, размер которых примерно в 2 раза больше Земли могут существовать намного дальше от своих звезд, чем считалось ранее. Это означает, что планеты земного типа встречаются гораздо чаще во Вселенной, чем предполагалось.

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Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Space.

Каменистые планеты, размер которых в 2 раза превышает размер Земли, называются супер-Землями. При этом их размер не превышает размер планеты Нептун (она в 4 раза больше Земли).

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Астрономы обнаружили новую супер-Землю в далекой звездной системе. Оказалось, что она примерно в 2 раза больше Земли и вращается вокруг своей звезды дальше, чем Сатурн вокруг Солнца. На таких орбитах ранее ученые обнаруживали только планеты в тысячи или сотни раз больше Земли, а потому это стало сюрпризом для астрономов. Эта планета является частью более крупной выборки, которая показывает, что супер-Земли, расположенные на большом расстоянии от своих звезд, являются более распространенными, чем считалось ранее и это также стало сюрпризом для ученых.

Ранее астрономы считали, что супер-Земли вращаются вокруг своих звезд примерно на том же расстоянии, что и Земля вокруг Солнца. Это 150 млн км или одна астрономическая единица. Теперь же основание показало, что такие планеты также существуют и на больших расстояниях от своих звезд, в районе 10 астрономических единиц. Раньше ученые считали, что супер-Земли на таком расстоянии вообще могут не существовать, но оказалось, что это не так.

Астрономы использовали в исследовании для обнаружения планеты микролинзирование. Это эффект, при котором свет от удаленных объектов усиливается промежуточным телом, таким как планета. Микролинзирование особенно эффективно для поиска планет на больших расстояниях от их звезд.

Иллюстрация показывает приблизительное сравнение размеров Земли, супер-Земли и газового гиганта размером с Нептун Фото: space.com

Обнаружение большей популяции планет типа супер-Земля, которые находятся на расстоянии от своих звезд там же, где находятся Юпитер и Сатурн от Солнца, может помочь улучшить понимание зон обитаемости других звезд, говорят ученые.

Зона обитаемости – это регион вокруг звезды, где условия позволяют существовать воде в жидком виде на поверхности планет земной группы. Ели планета находится ближе к звезде, то ее вода испаряется, если дальше – замерзает. А вода является одними из основных компонентов для создания жизни.

Хотя Юпитер и Сатурн находятся за пределами зоны обитаемости Солнца, супер-Земли на похожих орбитах вокруг более горячих звезд могут находится в этой зоне, если она более широкая.

Ученые говорят, что лучший способ понять зоны обитаемости вокруг других звезд в целом — это измерить свойства более крупной популяции планет типа супер-Земля. Это измерение даст новое понимание свойств зоны обитаемости, что поможет лучше определить характеристики популяции планет, похожих на Землю.

Астрономы продолжат поиск новых планетных систем в попытке обнаружить больше супер-Земель, расположенных далеко от своих звезд.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что половина звезд во Вселенной появилась в особенный момент времени. Астрономы использовали космический телескоп Уэбб, чтобы заглянуть назад во времени на 10 миллиардов лет и таким образом увидели раннюю эпоху истории Вселенной.