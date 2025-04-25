Вчені отримали найкращу фотографію Сонця: ще один крок до вирішення загадки зірки (фото)

Космічний апарат Solar Orbiter, який уже 5 років вивчає Сонце, зробив найширше зображення Сонця з високою роздільною здатністю. Це зображення дає можливість вченим наблизитися до розгадки однієї з головних таємниць Сонця: чому корона зірки набагато гарячіша за її поверхню.

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Про це пише Earth.

Космічний апарат Solar Orbiter Європейського космічного агентства продовжує дивувати вчених своїми можливостями. Нещодавно він зробив приголомшливу фотографію Сонця в ультрафіолетовому світлі. Це найширше зображення нашої зірки з високою роздільною здатністю з усіх коли-небудь створених.

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Жовті нитки і яскраві дуги на цьому знімку — це потоки плазми з температурою в мільйон градусів Цельсія, спіймані в магнітні петлі, які простягаються на тисячі кілометрів над поверхнею Сонця.

Solar Orbiter перебував на відстані 77 млн км від Сонця і за допомогою своєї камери Extreme Ultraviolet Imager (EUI) зробив 200 окремих кадрів за чотири з половиною години. Вчені з'єднали ці скарби разом і вийшло найширше ультрафіолетове зображення Сонця з високою роздільною здатністю на сьогоднішній день. Остаточне зображення має розмір 12544 x 12544 пікселів, що відповідає 2325,5 x 2325,5 млн км.

Ультрафіолетове світло невидиме для наших очей, але ідеально підходить для фотографування плазми з температурою в мільйон градусів Цельсія.

Це найширше зображення нашої зірки з високою роздільною здатністю з усіх коли-небудь створених Фото: ESA

Solar Orbiter перебував на 11,4 градуса нижче екватора Сонця, досить далеко від центру, щоб показати корональні петлі, що підносяться. З цієї точки огляду зонд може спостерігати, як яскраві магнітні вузли спалахують, скручуються і лопаються, а потім зіставляти ці події зі сплесками заряджених частинок, які його власні детектори реєструють через кілька хвилин. Ці спостереження допомагають зрозуміти, яким чином відбуваються виверження плазми, які викликають появу геомагнітної бурі на Землі.

Нове зображення разом із минулими даними дають можливість поліпшити розуміння процесів, що відбуваються на Сонці. Зокрема, вчені виявили магнітні дуги, які занурюються в надра Сонця, і вони дають підказки, чому корона Сонця нагрівається дуже сильно. Сонячна корона — це зовнішня атмосфера Сонця, яка набагато гарячіша за поверхню зірки. Але джерело тепла розташоване в ядрі Сонця, а отже, поверхня має бути гарячішою, але це не так.

Вчені також виявили дрібні струмені плазми, які взаємодіють з магнітним полем Сонця. Їхня наявність припускає, що тепло може в значній кількості потрапляти в корону, а це ще один крок на шляху до вирішення давньої загадки величезної температури сонячної корони.

Як уже писав Фокус, астрономи з'ясували, що схожих на Землю планет набагато більше, ніж ми думали, і вони знаходяться в несподіваному місці. Астрономи виявили, що кам'янисті планети, розмір яких приблизно в 2 рази більший за Землю, можуть існувати набагато далі від своїх зірок, ніж вважалося раніше.