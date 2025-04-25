Ученые получили самую лучшую фотографию Солнца: еще один шаг к решению загадки звезды (фото)

Космический аппарат Solar Orbiter, который уже 5 лет изучает Солнце, сделал самое широкое изображение Солнца с высоким разрешением. Это изображение дает возможность ученым приблизиться к разгадке одной из главных тайн Солнца: почему корона звезды намного горячее ее поверхности.

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Об этом пишет Earth.

Космический аппарат Solar Orbiter Европейского космического агентства продолжает удивлять ученых своими возможностями. Недавно он сделал потрясающую фотографию Солнца в ультрафиолетовом свете. Это самое широкое изображение нашей звезды с высоким разрешением из всех когда-либо созданных.

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Желтые нити и яркие дуги на этом снимке — это потоки плазмы с температурой в миллион градусов Цельсия, пойманные в магнитные петли, которые простираются на тысячи километров над поверхностью Солнца.

Solar Orbiter находился на расстоянии 77 млн км от Солнца и с помощью своей камеры Extreme Ultraviolet Imager (EUI) сделал 200 отдельных кадров за четыре с половиной часа. Ученые соединили эти клады вместе и получилось самое широкое ультрафиолетовое изображение Солнца с высоким разрешением на сегодняшний день. Окончательное изображение имеет размер 12544 x 12544 пикселей, что соответствует 2325,5 x 2325,5 млн км.

Ультрафиолетовый свет невидим для наших глаз, но идеально подходит для фотографирования плазмы с температурой в миллион градусов Цельсия.

Это самое широкое изображение нашей звезды с высоким разрешением из всех когда-либо созданных Фото: ESA

Solar Orbiter находился на 11,4 градуса ниже экватора Солнца, достаточно далеко от центра, чтобы показать возвышающиеся корональные петли. С этой точки обзора зонд может наблюдать, как яркие магнитные узлы вспыхивают, скручиваются и лопаются, а затем сопоставлять эти события со всплесками заряженных частиц, которые его собственные детекторы регистрируют через несколько минут. Эти наблюдения помогают понять каким образом происходят извержения плазмы, которые вызывают появление геомагнитной бури на Земле.

Новое изображение вместе с прошлыми данными дают возможность улучшить понимание процессов, происходящих на Солнце. В частности, ученые обнаружили магнитные дуги, которые погружаются в недра Солнца, и они дают подсказки, почему корона Солнца нагревается очень сильно. Солнечная корона – это внешняя атмосфера Солнца, которая намного горячее поверхности звезды. Но источник тепла находится в ядре Солнца, а значит поверхность должна быть горячее, но это не так.

Ученые также обнаружили мелкие струи плазмы, которые взаимодействуют с магнитным полем Солнца. Их наличие предполагает, что тепло может в значительном количестве попадать в корону, а это еще один шаг на пути к решению давней загадки огромной температуры солнечной короны.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что похожих на Землю планет намного больше, чем мы думали и они находятся в неожиданном месте. Астрономы обнаружили, что каменистые планеты, размер которых примерно в 2 раза больше Земли могут существовать намного дальше от своих звезд, чем считалось ранее.