Заморозки и дожди с грозами: какая погода ждет Украину в последние дни недели

На днях в Украине ожидается значительное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют не только дожди и грозы, но и заморозки.

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Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что 25 апреля еще будет теплая, даже жаркая погода, однако в субботу за холодным фронтом начнет поступать значительно более свежий воздух.

Специалист добавила, что 25-го апреля, в Украине максимальная температура воздуха составит в течение дня +20 +27 градусов. Местами в западной части и в Приазовье пройдут кратковременные дожди с грозами, но в большинстве областей будет сухо. Однако вечером 25 марта и в пятницу локальные дожди вероятны практически повсеместно в Украине.

Наталка Диденко рассказала, что ночью 27 и 28 апреля на западе, севере и в центре есть вероятность заморозков на почве. На следующий день, 27 апреля, низкая температура воздуха охватит всю Украину. Ночью и утром столбик термометра поднимется до +2...+8 градусов, днем до +9...+14 градусов. На юге ожидается до +12...+18 градусов.

Погода в Киеве

В столице 25 апреля будет преобладать сухая погода с температурой воздуха до +22+24 градусов. Во второй половине дня или вечером в столице есть вероятность грозового дождя.

В субботу, 26 апреля ночью и утром в Киеве ожидается дождь с грозой, а днем 26-го апреля — резкое снижение температуры воздуха до +14 градусов.

Напомним, в апреле Украину засыпало снегом, вместе с которым пришел мороз. Синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях, ведь зимняя погода была в нескольких регионах страны.

Наталка Диденко четверг, 24 апреля, назвала "едва ли не самой жаркой страны Европы". По ее прогнозам температура воздуха в течение дня достигает +20...+26 градусов",