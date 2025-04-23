"Самая жаркая страна Европы" с грозами: какой будет погода 24 апреля

В четверг, 24 апреля, в Украине температура воздуха днем прыгнет до +26 градусов, однако ожидаются и осадки.

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Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Завтра Украина будет удерживать пальму первенства едва ли не самой жаркой страны Европы. Температура воздуха составит в течение дня +20...+26 градусов", — рассказала она.

Специалист добавила, что расположенные на открытом солнце термометры могут показывать даже +35 градусов. Однако в западной части Украины вероятны дожди с грозами. Вечером этого дня осадки дойдут до северной части и юго-востока.

Погода в Киеве

В столице 24 апреля температура воздуха поднимется до +25...+26 градусов. Большую часть суток этого дня в Киеве осадков не ожидается, однако вечером есть вероятность кратковременных грозовых дождей.

По словам Натальи Диденко, дождь будет идти в пятницу, а в субботу на севере и западе Украины ожидается резкое похолодание. В воскресенье в Украине будет сухая, однако прохладная погода.

Ранее синоптик рассказывала, что в Украину идет снижение температуры и дожди. Это обусловлено поступлением с севера холодного воздуха на фоне развития циклонической деятельности.

Напомним, что в апреле в Украину вернулась зима. Снегом засыпало несколько областей Украины.