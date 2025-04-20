Погода на неделю: в Украину идет снижение температуры и дожди

На следующей неделе в Украине ожидается несущественное снижение температуры и осадки.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 21 апреля в Украине ожидается теплая солнечная погода с до +20+24 градусов, и только в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди с грозами.

В Киеве в понедельник ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха до +24 градусов. На следующей неделе будет преобладать по-летнему теплая и солнечная погода, но в выходные похолодает, а также пройдут дожди.

"В конце недели, как раз на Проводы, в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха: в субботу до +14+17 градусов, на юге и востоке еще побудет до +22 градусов, а в воскресенье, 27-го апреля, до +10+16 градусов", — написала Наталья Диденко.

Синоптик Игорь Кибальчич также прогнозирует, что неделя в Украине будет теплой, дневная температура воздуха составит +20+24 градуса.

Под влиянием области повышенного атмосферного давления, а также теплой воздушной массы в течение ближайших дней прогнозируется аномально теплая погода с летними показателями температуры воздуха во всех регионах Украины.

Существенные изменения в характере погоды произойдут на выходных и будут обусловлены поступлением с севера холодного воздуха на фоне развития циклонической деятельности. Поэтому в конце недели пройдут дожди различной интенсивности, после которых температура воздуха существенно снизится вплоть до заморозков в западных и северных регионах.

Напомним, что Фокус писал о том, как принято отмечать Пасху в Украине. В этом году впервые с 2017 года христиане восточного и западного обрядов будут праздновать Пасху в один день.