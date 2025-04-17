Пасха 2025: традиции и дата празднования в Украине

В 2025 году мир ждет редкое событие. Впервые с 2017 года христиане восточного и западного обрядов отметят Пасху в один день. Но в Украине есть свои традиции празднования.

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Фокус расскажет, какой будет дата Пасхи 2025 года и как принято отмечать праздник в Украине.

Что означает праздник Пасхи и почему он так называется

В русском языке используется название "Пасха", в украинской традиции — Великдень, сокращенное от "Великий день", что закреплено в словарях украинского языка. По словам кандидата филологических наук Романа Дубровского, есть еще один, церковный вариант — "Воскресение Христово".

"Пасхальная утреня", Николай Пимоненко, 1891 Фото: Wikipedia

В словаре украинского языка Бориса Гринченко вообще нет слова "Пасха". Однако в других словарях, как отмечает литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский, это слово есть, оно также означает "Пейсах", или "Песах" — это праздник у иудеев, в переводе означает переход и связано с выходом евреев из Египта, где они находились в рабстве.

Пасха всегда празднуется в воскресенье, в 2025 году — это 20 апреля. Это праздник Воскресения Христа, поэтому вся неделя перед Пасхой имеет сакральное значение, название Страстная неделя и каждый день — свое название и традиции празднования.

Празднование Пасхи Фото: УНИАН

Но дата празднования Пасхи каждый год меняется, потому что зависит от фаз Луны и лунного календаря. Сейчас традиционно Пасху празднуют в воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием.

В последующие годы главный христианский праздник будет отмечаться в такие дни:

в 2026 году — 5 апреля у католиков, 12 апреля у православных;

— 5 апреля у католиков, 12 апреля у православных; в 2027 году — 28 марта у католиков, 5 мая у православных;

— 28 марта у католиков, 5 мая у православных; в 2028 году — 16 апреля у всех верующих.

Страстная неделя: значение дней: значение дней

В последнюю, неделю перед Пасхой, как и в первую, придерживаются очень строгого поста. Это время называют Страстной неделей, а еще встречаются названия — Белая, Страшная, Чистая, Животворящая. Именно тогда продолжаются последние приготовления к Пасхе.

Великий понедельник посвящен подготовке к мироношению — миро готовят от понедельника до среды, а в четверг его освящают.

Во вторник Страстной недели верующие вспоминают, как Христос учил в Иерусалимском храме, и народ считал его пророком.

Великая среда (Страстная среда) — день, когда Иисус был предан на страдания и смерть.

В Чистый четверг верующие вспоминают установление таинства Евхаристии — причастия Тела и Крови Христовых. Считается, что в этот день вода обладает целебными свойствами. В этот день купались, готовили "черную", или "четверговую" соль, выпекали паску, делали крашанки и писанки.

Великая пятница — самый скорбный день, когда Иисуса распяли и он умер на кресте, искупив грехи человечества. До вынесения из церкви Плащаницы верующие ничего не едят, в течение дня не выполняют никаких работ. В этот день даже колокола в церкви не звонят.

В субботу вспоминают, как Иисус, согласно Библии, сошел в ад и вывел праведников. Вечером субботы начинается праздничное богослужение в храмах, чтобы встретить Пасху. И в этот день пекут куличи те, кто не успел в четверг.

Пасха: как празднуют в Украине

С ночи субботы, или утром в воскресенье верующие идут в церковь, чтобы освятить пасхальную корзину. В Пасху все украинцы приветствуются особым образом. Эта традиция сформировалась много веков назад и стала обязательной для поздравления с праздником.

Празднование Пасхи Фото: УНИАН

Верующие целуют друг друга в щеку три раза, обмениваясь такими высказываниями: "Христос воскрес" и "Воистину воскрес". Обычно его содержание зависит от региона Украины и имеет свои особенности. Неизменным атрибутом остается только паска (кулич) и пасхальные яйца. Так, в Центральной Украине в корзину клали пасхальные яйца в скорлупе, а на Галичине их чистили. На Гуцульщине освящали воду, в которой варили яйца, считалось, что если умываться этой водой, то лицо будет чистым и здоровым. В некоторых регионах также освящали воду с красной писанкой, чтобы потом умываться и быть красивым.

Также в пасхальную корзину кладут то, что потом поставят на праздничный стол: колбасу, сало, хлеб, масло и сыр и накрывают вышитым полотенцем.

Пасхальная корзина Фото: УНІАН

За обедом собирается вся семья. Празднование Пасхи — это не только праздничная трапеза, но и обмен положительной энергией и вера в триумф добра над злом.

На стол обязательно ставят освященные блюда — отведать их нужно всем. Центральными во время обеда являются паска и пасхальные яйца.

Символы Пасхи

Паска, или кулич — это символ плодородия. Интересно, что когда-то она имела иной вид — это видно на старинных картинах и фотографиях — это была просто круглая буханка. "Форма стала цилиндрической в начале ХХ века, особенно когда в 20-30 годы появились жестяные сосуды для выпекания", — говорит этнолог Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко.

На старинных фото видно, что паски раньше были просто круглыми хлебцами Фото: Wikipedia

Крашенки тоже имеют давнюю историю. Окрашивание яиц на Пасху берет начало из древней библейской легенды.

Крашенки красят в разные цвета натуральными ингредиентами Фото: Getty Images

Согласно одной версии Мария Магдалина принесла вареные яйца, чтобы поделиться ими с женщинами у гроба Иисуса. Когда она увидела Воскресшего Христа, яйца в ее корзине якобы чудесным образом стали багрового цвета.

По другой версии, Мария пришла к римскому императору Тиберию и во время трапезы возвестила ему о Воскресении. Император ей не поверил, сказав, что это так же невозможно, как и то, чтобы яйцо покраснело — и в тот же миг яйцо в руке Магдалины стало красным.

Этот случай стал символом обновления, жизни и надежды. Красный цвет начали связывать с кровью, которая была пролита ради спасения. Яйцо же стало символом новой жизни

Напомним, Фокус писал о том, как будут праздновать Пасху 2025 года в условиях войны с Россией. Также синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху и будет ли дождливо.