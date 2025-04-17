Пасха 2025: традиции и дата празднования в Украине
В 2025 году мир ждет редкое событие. Впервые с 2017 года христиане восточного и западного обрядов отметят Пасху в один день. Но в Украине есть свои традиции празднования.
Фокус расскажет, какой будет дата Пасхи 2025 года и как принято отмечать праздник в Украине.
Что означает праздник Пасхи и почему он так называется
В русском языке используется название "Пасха", в украинской традиции — Великдень, сокращенное от "Великий день", что закреплено в словарях украинского языка. По словам кандидата филологических наук Романа Дубровского, есть еще один, церковный вариант — "Воскресение Христово".
В словаре украинского языка Бориса Гринченко вообще нет слова "Пасха". Однако в других словарях, как отмечает литератор и кандидат филологических наук Роман Дубровский, это слово есть, оно также означает "Пейсах", или "Песах" — это праздник у иудеев, в переводе означает переход и связано с выходом евреев из Египта, где они находились в рабстве.
Пасха всегда празднуется в воскресенье, в 2025 году — это 20 апреля. Это праздник Воскресения Христа, поэтому вся неделя перед Пасхой имеет сакральное значение, название Страстная неделя и каждый день — свое название и традиции празднования.
Но дата празднования Пасхи каждый год меняется, потому что зависит от фаз Луны и лунного календаря. Сейчас традиционно Пасху празднуют в воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием.
В последующие годы главный христианский праздник будет отмечаться в такие дни:
- в 2026 году — 5 апреля у католиков, 12 апреля у православных;
- в 2027 году — 28 марта у католиков, 5 мая у православных;
- в 2028 году — 16 апреля у всех верующих.
Страстная неделя: значение дней: значение дней
В последнюю, неделю перед Пасхой, как и в первую, придерживаются очень строгого поста. Это время называют Страстной неделей, а еще встречаются названия — Белая, Страшная, Чистая, Животворящая. Именно тогда продолжаются последние приготовления к Пасхе.
- Великий понедельник посвящен подготовке к мироношению — миро готовят от понедельника до среды, а в четверг его освящают.
- Во вторник Страстной недели верующие вспоминают, как Христос учил в Иерусалимском храме, и народ считал его пророком.
- Великая среда (Страстная среда) — день, когда Иисус был предан на страдания и смерть.
- В Чистый четверг верующие вспоминают установление таинства Евхаристии — причастия Тела и Крови Христовых. Считается, что в этот день вода обладает целебными свойствами. В этот день купались, готовили "черную", или "четверговую" соль, выпекали паску, делали крашанки и писанки.
- Великая пятница — самый скорбный день, когда Иисуса распяли и он умер на кресте, искупив грехи человечества. До вынесения из церкви Плащаницы верующие ничего не едят, в течение дня не выполняют никаких работ. В этот день даже колокола в церкви не звонят.
- В субботу вспоминают, как Иисус, согласно Библии, сошел в ад и вывел праведников. Вечером субботы начинается праздничное богослужение в храмах, чтобы встретить Пасху. И в этот день пекут куличи те, кто не успел в четверг.
Пасха: как празднуют в Украине
С ночи субботы, или утром в воскресенье верующие идут в церковь, чтобы освятить пасхальную корзину. В Пасху все украинцы приветствуются особым образом. Эта традиция сформировалась много веков назад и стала обязательной для поздравления с праздником.
Верующие целуют друг друга в щеку три раза, обмениваясь такими высказываниями: "Христос воскрес" и "Воистину воскрес". Обычно его содержание зависит от региона Украины и имеет свои особенности. Неизменным атрибутом остается только паска (кулич) и пасхальные яйца. Так, в Центральной Украине в корзину клали пасхальные яйца в скорлупе, а на Галичине их чистили. На Гуцульщине освящали воду, в которой варили яйца, считалось, что если умываться этой водой, то лицо будет чистым и здоровым. В некоторых регионах также освящали воду с красной писанкой, чтобы потом умываться и быть красивым.
Также в пасхальную корзину кладут то, что потом поставят на праздничный стол: колбасу, сало, хлеб, масло и сыр и накрывают вышитым полотенцем.
За обедом собирается вся семья. Празднование Пасхи — это не только праздничная трапеза, но и обмен положительной энергией и вера в триумф добра над злом.
На стол обязательно ставят освященные блюда — отведать их нужно всем. Центральными во время обеда являются паска и пасхальные яйца.
Символы Пасхи
Паска, или кулич — это символ плодородия. Интересно, что когда-то она имела иной вид — это видно на старинных картинах и фотографиях — это была просто круглая буханка. "Форма стала цилиндрической в начале ХХ века, особенно когда в 20-30 годы появились жестяные сосуды для выпекания", — говорит этнолог Института народоведения НАН Украины Анастасия Кривенко.
Крашенки тоже имеют давнюю историю. Окрашивание яиц на Пасху берет начало из древней библейской легенды.
Согласно одной версии Мария Магдалина принесла вареные яйца, чтобы поделиться ими с женщинами у гроба Иисуса. Когда она увидела Воскресшего Христа, яйца в ее корзине якобы чудесным образом стали багрового цвета.
По другой версии, Мария пришла к римскому императору Тиберию и во время трапезы возвестила ему о Воскресении. Император ей не поверил, сказав, что это так же невозможно, как и то, чтобы яйцо покраснело — и в тот же миг яйцо в руке Магдалины стало красным.
Этот случай стал символом обновления, жизни и надежды. Красный цвет начали связывать с кровью, которая была пролита ради спасения. Яйцо же стало символом новой жизни
Напомним, Фокус писал о том, как будут праздновать Пасху 2025 года в условиях войны с Россией. Также синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху и будет ли дождливо.