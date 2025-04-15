Онлайн-трансляции из церквей и комендантский час: как Украина будет праздновать Пасху в условиях войны

Киевская власть накануне Пасхи обратилась к руководителям религиозных общин и попросила ограничить проведение массовых богослужений на праздники. Как альтернатива — предлагается организовать онлайн-трансляции из церквей.

Related video

Об этом сказано на Официальном портале Киева.

Также из-за повышенного риска вражеских атак в Киевской городской государственной администрации (КГГА) призвали администрации церквей принять необходимые меры безопасности во время проведения пасхальных богослужений. В частности, проинформировать прихожан о порядке действий в случае воздушной тревоги и подготовить информацию о ближайших укрытиях.

Кроме того, на Пасху в столице не будут менять время комендантского часа. Он, как и обычно, продлится с 00:00 до 05:00. Сообщается и об усилении мер безопасности в праздничные дни — в частности, будет введено дополнительное патрулирование, а также увеличено количество личного состава работников Национальной полиции и других служб в местах скопления людей в связи с фактическим проведением массовых мероприятий.

Также стало известно, как к религиозным праздникам готовятся другие города. Ведь Пасху и римо-католики, и православные будут праздновать в этом году вместе — 20 апреля.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что враг может использовать праздник для провокаций и нанести удары по городу.

"Нужно быть осторожными, потому что враг может использовать эти дни для обстрелов. Я очень хочу, чтобы праздники прошли более-менее спокойно, но мы должны быть готовы ко всему", — сказал Терехов. Его заявление опубликовано на официальном сайте Харьковского городского совета.

По его мэра, специальных ограничений по посещению храмов в городе не введено. Ночных служб из-за военного положения и комендантского часа четвертый год подряд в Харькове не будет. В церквях будут проводить литургии и освящение пасхальных корзин в субботу накануне праздника, и утром воскресенье.

На территории Херсонщины во время Пасхальных праздников и поминальных дней также действуют ограничения — запрещено проведение богослужений в комендантский час, освящение на территории храмов, а также посещение кладбищ.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Он отметил, исключение сделают только для похоронных процессий.

На Херсонщине с 1 апреля комендантский час продлится с 21:00 до 05:00. Религиозным организациям в ОВА рекомендуют проводить онлайн-трансляции богослужений — чтобы избежать массового скопления населения, святить куличи внутри храмов, учитывать комендантский час, чтобы люди могли вовремя добраться домой.

Жителей подконтрольной Украине части Донецкой области призвали отказаться от посещения кладбищ на Пасху и поминальные дни. Там могут быть мины или снаряды, которые не разорвались. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В области продолжает действовать запрет на массовые мероприятия. Доступ верующих в церкви будет разрешен после завершения комендантского часа. Спасатели объясняют, что проводят беседы с представителями духовенства по безопасности верующих в праздничные дни.

Напомним, что в канун Пасхи в Украине ожидается теплая погода. Заморозки оставят страну, а ночью температура также будет держаться на положительных показателях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко 14 апреля.

Также в Белом доме признают, что президент США Дональд Трамп не сможет добиться прекращения огня в Украине до Пасхи 20 апреля. Администрация Трампа все больше разочаровывается в стратегии Кремля, который затягивает переговоры о завершении войны в Украине.