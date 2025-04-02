Трамп не обеспечит перемирие в Украине к Пасхе: в Белом доме назвали виновников срыва сделки

В Белом доме признают, что президент США Дональд Трамп не добьется прекращения огня в Украине к празднику Пасха 20 апреля.

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Об этом рассказали британскому изданию The Telegraph несколько чиновников из Белого дома.

Администрация Трампа все больше разочарована тактикой Кремля по затягиванию переговоров о завершении войны в Украине. Американцы будут давить на Москву и Киев, чтобы они вели переговоры о завершении войны, говорится в статье.

В начале своего президентства Трамп поставил цель добиться полного прекращения огня в Украине к апрелю или маю, а затем установить прочный мир. Однако высокопоставленные чиновники сказали, что такое соглашение не достигнуть в ближайшие месяцы. Полномасштабная война в Украине может затянуться.

Неспособность положить конец войне станет серьезным ударом для Трампа, который несколько раз объявлял себя миротворцем в ходе своей президентской кампании.

Чиновники из США уже несколько недель жаловались на то, как Киев ведет переговоры и их позицию по соглашению о полезных ископаемых. В последние дни также увеличилась степень разочарования действиями Москвы.

По словам источников, в ходе серии звонков и встреч на выходных представители Белого дома и Госдепартамента признали, что Путин активно сопротивляется попыткам Вашингтона заключить долгосрочное соглашение. Американцы обсудили, какие экономические и дипломатические санкции они применят.

Трамп со своей стороны ясно дал понять, что введет санкции против российской нефти, если Москва не будет серьезно настроена на мирное урегулирование. Данный поворот событий приветствовали бы Киев и его европейские союзники, которые предупреждали США, что Путин не заинтересован в мире, указывает издание.

Напомним, в последнее время все чаще пишут о возможном новом наступлении войск России на Украину в апреле-мае. Украинские власти говорят, что все это — попытки Москвы повлиять на международное сообщество.

Российские представители недавно заявили, что Штаты якобы ищут "некую схему" для режима прекращения огня на своих условиях.