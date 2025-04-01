Cигнал Трампа в Киев: в РФ озвучили требование для прекращения войны в Украине

Россия весьма серьезно рассматривает предлагаемые Соединенными Штатами модели решения вопроса войны в Украине. Вашингтон пока не просил Киев прекратить боевые действия.

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Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы не слышали от президента США Дональда Трампа сигнала в Киев о прекращении войны", — пояснил чиновник МИД РФ.

США, по его словам, ищут "некую схему" для ввода режима прекращения огня на американских условиях. Потом Вашингтон рассчитывает перейти к другим моделям, в которых не учитывается главное требование Москвы — решить проблемы, связанные с "первопричинами" нападения России на Украину.

"Предлагаемые американцами модели и решения воспринимаются нами серьезно, но мы не можем все это принимать как есть", — добавил он.

В МИД заметили, что Россия имеет свои приоритеты. Они озвучиваются на переговорах с США в Эр-Рияде.

Отметим, что требования от России "устранить первопричины" полномасштабного вторжения в Украину — это фактически клише российской пропаганды. Одно из его пояснений заключается в расширении влияния НАТО до границ с РФ и "нацизм" в Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале весеннего призыва с апреля по июль 2025 года. Срочники будут служить 12 месяцев.

Украинская и американские стороны недавно обсудили новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Украина должна выплачивать США все доходы по выделенным направлениям.