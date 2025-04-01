Сигнал Трампа до Києва: у РФ озвучили вимогу для припинення війни в Україні

Росія вельми серйозно розглядає запропоновані Сполученими Штатами моделі вирішення питання війни в Україні. Вашингтон поки що не просив Київ припинити бойові дії.

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Про це сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтерв'ю журналу "Міжнародне життя".

"Ми не чули від президента США Дональда Трампа сигналу до Києва про припинення війни", — пояснив чиновник МЗС РФ.

США, за його словами, шукають "якусь схему" для введення режиму припинення вогню на американських умовах. Потім Вашингтон розраховує перейти до інших моделей, у яких не враховується головна вимога Москви — вирішити проблеми, пов'язані з "першопричинами" нападу Росії на Україну.

"Пропоновані американцями моделі та рішення сприймаються нами серйозно, але ми не можемо все це приймати як є", — додав він.

У МЗС зауважили, що Росія має свої пріоритети. Вони озвучуються на переговорах зі США в Ер-Ріяді.

Зазначимо, що вимоги від Росії "усунути першопричини" повномасштабного вторгнення в Україну — це фактично кліше російської пропаганди. Одне з його пояснень полягає в розширенні впливу НАТО до кордонів з РФ і "нацизм" в Україні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив про початок весняного призову з квітня по липень 2025 року. Строковики служитимуть 12 місяців.

Українська та американські сторони нещодавно обговорили новий варіант угоди про корисні копалини. Україна має виплачувати США всі доходи за виділеними напрямками.