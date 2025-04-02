Трамп не забезпечить перемир'я в Україні до Великодня: у Білому домі назвали винуватців зриву угоди

У Білому домі визнають, що президент США Дональд Трамп не доб'ється припинення вогню в Україні до свята Великдень 20 квітня.

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Про це розповіли британському виданню The Telegraph кілька чиновників із Білого дому.

Адміністрація Трампа дедалі більше розчарована тактикою Кремля щодо затягування переговорів про завершення війни в Україні. Американці будуть тиснути на Москву і Київ, щоб вони вели переговори про завершення війни, йдеться у статті.

На початку свого президентства Трамп поставив за мету домогтися повного припинення вогню в Україні до квітня або травня, а потім встановити сталий мир. Однак високопоставлені чиновники сказали, що такої угоди не досягти в найближчі місяці. Повномасштабна війна в Україні може затягнутися.

Нездатність покласти край війні стане серйозним ударом для Трампа, який кілька разів оголошував себе миротворцем під час своєї президентської кампанії.

Чиновники зі США вже кілька тижнів скаржилися на те, як Київ веде переговори та їхню позицію щодо угоди про корисні копалини. В останні дні також збільшився ступінь розчарування діями Москви.

За словами джерел, під час серії дзвінків і зустрічей на вихідних представники Білого дому і Держдепартаменту визнали, що Путін активно чинить опір спробам Вашингтона укласти довгострокову угоду. Американці обговорили, які економічні та дипломатичні санкції вони застосують.

Трамп зі свого боку ясно дав зрозуміти, що введе санкції проти російської нафти, якщо Москва не буде серйозно налаштована на мирне врегулювання. Такий поворот подій привітали б Київ і його європейські союзники, які попереджали США, що Путін не зацікавлений у мирі, вказує видання.

Нагадаємо, останнім часом дедалі частіше пишуть про можливий новий наступ військ Росії на Україну у квітні-травні. Українська влада каже, що все це — спроби Москви вплинути на міжнародну спільноту.

Російські представники нещодавно заявили, що Штати нібито шукають "якусь схему" для режиму припинення вогню на своїх умовах.