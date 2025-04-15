Онлайн-трансляції з церков та комендантська година: як Україна святкуватиме Великдень в умовах війни

Київська влада напередодні Велокодня звернулась до керівників релігійних громад та попросила обмежити проведення масових богослужінь на Великдень. Як альтернатива – пропонується організувати онлайн-трансляції з церков.

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Про це сказано на Офіційному порталі Києва.

Також через підвищений ризик ворожих атак у Київській міській державній адміністрації (КМДА) закликали адміністрації церков вжити необхідних заходів безпеки під час проведення великодніх богослужінь. Зокрема, поінформувати парафіян про порядок дій у випадку повітряної тривоги та підготувати інформацію про найближчі укриття.

Окрім того, на Великдень у столиці не будуть змінювати час комендантської години. Вона, як і зазвичай, триватиме з 00:00 до 05:00. Повідомляється і про посилення заходів безпеки у святкові дні – зокрема, буде запроваджено додаткове патрулювання, а також збільшено кількість особового складу працівників Національної поліції та інших служб в місцях скупчення людей у зв’язку з фактичним проведенням масових заходів.

Також стало відомо, як до релігійних свят готуються інші міста. Адже Великдень і римо-католики, і православні святкуватимуть цього року разом — 20 квітня.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ворог може використати свято для провокацій і завдати ударів по місту.

"Потрібно бути обережними, бо ворог може використати ці дні для обстрілів. Я дуже хочу, щоб свята пройшли більш-менш спокійно, але ми повинні бути готові до всього", — сказав Терехов. Його заява опублікована на офіційному сайті Харківської міської ради.

За його мера, спеціальних обмежень щодо відвідування храмів у місті не запроваджено. Нічних служб через воєнний стан та комендантську годину четвертий рік поспіль у Харкові не буде. В церквах будуть проводити літургії та освячення пасхальних кошиків в суботу напередодні свята, й зранку неділю.

На території Херсонщини під час Великодніх свят та поминальних днів також діють обмеження — заборонено проведення богослужінь у комендантську годину, освячення на території храмів, а також відвідування кладовищ.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, виняток зроблять лише для похоронних процесій.

На Херсонщині з 1 квітня комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00. Релігійним організаціям в ОВА рекомендують проводити онлайн-трансляції богослужінь — щоб уникнути масового скупчення населення, святити паски усередині храмів, враховувати комендантську годину, аби люди могли вчасно дістатися додому.

Мешканців підконтрольної Україні частини Донецької області закликали відмовитися від відвідування кладовищ на Великдень та поминальні дні. Там можуть бути міни або снаряди, що не розірвалися. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. В області продовжує діяти заборона на масові заходи. Доступ вірян до церков буде дозволений після завершення комендантської години. Рятувальники пояснюють, що проводять бесіди з представниками духовенства щодо безпеки вірян у святкові дні.

Нагадаємо, що у переддень Великодня в Україні очікується тепла погода. Заморозки залишать країну, а вночі температура також триматиметься на позитивних показниках. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко 14 квітня.

Також у Білому домі визнають, що президент США Дональд Трамп не зможе домогтися припинення вогню в Україні до Великодня 20 квітня. Адміністрація Трампа все більше розчаровується у стратегії Кремля, який затягує переговори про завершення війни в Україні.