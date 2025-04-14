Можливі грози: чим здивує погода на Великдень (карта)

Передвеликодній тиждень в Україні буде теплим. Заморозки припиняться, а плюсова температура буде навіть уночі.

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Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко 14 квітня.

Погода в Україні на завтра, 15 квітня

У вівторок передбачається +14+20 градусів: найтепліше буде на сході, а прохолодніше в західній частині та в районах, близьких біля морів.

Втім, 15 квітня варто очікувати сильний вітер південного напрямку. Штормові пориви ймовірні на заході, півночі, в Криму та Приазов'ї.

У центральних та південних областях, на сході — вітер помірний.

Пориви вітру в Україні 15 квітня Фото: ventusky.com

Погода в Києві на завтра, 15 квітня

У столиці у вівторок буде доволі приємна погода — сухо, сонячно, з весняним вітром. Вдень +16+18 градусів.

Такою ж буде погода весь передвеликодній тиждень. Можна очікувати ще більше потепління щодня.

Погода на Великдень 2025 в Україні

Великдень в Україні, за попереднім прогнозом, буде переважно сухим та сонячним із температурою повітря вночі +7+12 градусів, вдень +18+23 градуси, а в західних областях у неділю, 20 квітня, ймовірні дощі, подекуди навіть з грозами, та +16+21 градус.

Нагадаємо, поліція Києва відшукала молодих людей, які слухали російську музику на Контрактовій площі в Києві через кілька годин після атаки РФ на Суми. Поліцейським та працівникам Служби безпеки України вони пояснили, що були під дією алкоголю.

Також Фокус писав про те, що Трускавецький міський суд визнав винною у хуліганстві 14-річну школярку, яка разом із ще трьома малолітніми дітьми віком від 11 років напала на 18-річного юнака з інвалідністю в березні.