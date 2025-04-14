Возможны грозы: чем удивит погода на Пасху (карта)

Предпасхальная неделя в Украине будет теплой. Заморозки прекратятся, а плюсовая температура будет даже ночью.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко 14 апреля.

Погода в Украине на завтра, 15 апреля

Во вторник предполагается +14+20 градусов: теплее всего будет на востоке, а прохладнее в западной части и в районах у морей.

Впрочем, 15 апреля стоит ожидать сильный ветер южного направления. Штормовые порывы вероятны на западе, севере, в Крыму и Приазовье.

В центральных и южных областях, на востоке — ветер умеренный.

Порывы ветра в Украине 15 апреля Фото: ventusky.com

Погода в Киеве на завтра, 15 апреля

В столице во вторник будет довольно приятная погода — сухо, солнечно, с весенним ветром. Днем +16+18 градусов.

Такой же будет погода всю предпасхальную неделю. Можно ожидать еще большее потепление ежедневно.

Погода на Пасху 2025 в Украине

Пасха в Украине, по предварительному прогнозу, будет преимущественно сухой и солнечной с температурой воздуха ночью +7+12 градусов, днем +18+23 градуса, а в западных областях в воскресенье, 20 апреля, вероятны дожди, местами даже с грозами, и +16+21 градус.

Напомним, полиция Киева отыскала молодых людей, которые слушали российскую музыку на Контрактовой площади в Киеве через несколько часов после атаки РФ на Сумы. Полицейским и работникам Службы безопасности Украины они объяснили, что были под действием алкоголя.

Также Фокус писал о том, что Трускавецкий городской суд признал виновной в хулиганстве 14-летнюю школьницу, которая вместе с еще тремя малолетними детьми в возрасте от 11 лет напала на 18-летнего юношу с инвалидностью в марте.