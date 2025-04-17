17 апреля 2025 года: Чистый Четверг — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя выливать воду без надобности и вести пустые разговоры.
Что случилось в этот день:
Согласно Библии, в этот день Иисус Христос собственноручно вымыл ноги своих учеников во время Тайной вечери. Отсюда и название праздника — Чистый четверг. Считается, что в этот день вода обладает целебными свойствами, помогает очистить тело и дух человека от болезней.
Что нельзя делать в Чистый Четверг:
- целовать ребенка младше семи лет (можно только матери);
- спускать воду без надобности;
- выливать воду после уборки возле дома;
- вести пустые разговоры и сплетничать.
Народные приметы и поверья:
- клен или береза дают много сока — еще долго будет хорошая погода;
- дождь утром — будет дождливое лето;
- какая погода в Чистый четверг, таким и Вознесение Господне будет;
- если в этот день холодно, то весна будет холодной до седьмой недели после Пасхи;
- если дует легкий ветерок, то будет урожай ягод, орехов и плодов;
- солнечная погода предвещает тепло до конца весны.
Родились 17 апреля:
1974 год — Виктория Бекхэм, английская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, дизайнер.
1985 год — Руни Мара, американская актриса кино, телевидения и озвучивания.
Также 17 апреля:
1492 год — Христофор Колумб подписывает контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию;
1847 год — арестован Тарас Шевченко как член Кирилло-Мефодиевского братства;
1888 год — двенадцать английских клубов основывают Футбольную лигу, древнейший чемпионат в мировом футболе;
1964 год — компания "Ford Motor Company" начинает выпускать автомобиль "Форд Мустанг";
1964 год — американка Джерри Мок становится первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара;
1968 год — впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных";
1970 год — в Киеве открывают дворец "Украина".
Ранее Фокус писал про приметы и особенности Чистого Четверга