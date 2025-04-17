17 апреля 2025 года: Чистый Четверг — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя выливать воду без надобности и вести пустые разговоры.

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Что случилось в этот день:

Согласно Библии, в этот день Иисус Христос собственноручно вымыл ноги своих учеников во время Тайной вечери. Отсюда и название праздника — Чистый четверг. Считается, что в этот день вода обладает целебными свойствами, помогает очистить тело и дух человека от болезней.

Что нельзя делать в Чистый Четверг:

целовать ребенка младше семи лет (можно только матери);

спускать воду без надобности;

выливать воду после уборки возле дома;

вести пустые разговоры и сплетничать.

Народные приметы и поверья:

клен или береза дают много сока — еще долго будет хорошая погода;

дождь утром — будет дождливое лето;

какая погода в Чистый четверг, таким и Вознесение Господне будет;

если в этот день холодно, то весна будет холодной до седьмой недели после Пасхи;

если дует легкий ветерок, то будет урожай ягод, орехов и плодов;

солнечная погода предвещает тепло до конца весны.

Родились 17 апреля:

1974 год — Виктория Бекхэм, английская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, дизайнер.

1985 год — Руни Мара, американская актриса кино, телевидения и озвучивания.

Также 17 апреля:

1492 год — Христофор Колумб подписывает контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию;

1847 год — арестован Тарас Шевченко как член Кирилло-Мефодиевского братства;

1888 год — двенадцать английских клубов основывают Футбольную лигу, древнейший чемпионат в мировом футболе;

1964 год — компания "Ford Motor Company" начинает выпускать автомобиль "Форд Мустанг";

1964 год — американка Джерри Мок становится первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара;

1968 год — впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных";

1970 год — в Киеве открывают дворец "Украина".

Ранее Фокус писал про приметы и особенности Чистого Четверга