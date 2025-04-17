17 квітня 2025 року: Чистий Четвер — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна виливати воду без потреби і вести порожні розмови.
Що сталося цього дня:
Згідно з Біблією, цього дня Ісус Христос власноруч вимив ноги своїх учнів під час Таємної вечері. Звідси й назва свята — Чистий четвер. Вважається, що цього дня вода має цілющі властивості, допомагає очистити тіло і дух людини від хвороб.
Що не можна робити в Чистий Четвер:
- цілувати дитину молодше семи років (можна тільки матері);
- спускати воду без потреби;
- виливати воду після прибирання біля будинку;
- вести порожні розмови і пліткувати.
Народні прикмети та повір'я:
- клен або береза дають багато соку — ще довго буде гарна погода;
- дощ уранці — буде дощове літо;
- яка погода в Чистий четвер, таким і Вознесіння Господнє буде;
- якщо цього дня холодно, то весна буде холодною до сьомого тижня після Великодня;
- якщо дме легкий вітерець, то буде врожай ягід, горіхів і плодів;
- сонячна погода віщує тепло до кінця весни.
Народилися 17 квітня:
1974 рік — Вікторія Бекхем, англійська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, актриса, дизайнерка.
1985 рік — Руні Мара, американська актриса кіно, телебачення та озвучування.
Також 17 квітня:
1492 рік — Христофор Колумб підписує контракт з Іспанією, зобов'язавшись відкрити новий шлях до Індії;
1847 рік — заарештовано Тараса Шевченка як члена Кирило-Мефодіївського братства;
1888 рік — дванадцять англійських клубів засновують Футбольну лігу, найдавніший чемпіонат у світовому футболі;
1964 рік — компанія "Ford Motor Company" починає випускати автомобіль "Форд Мустанг";
1964 рік — американка Джеррі Мок стає першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі;
1968 рік — уперше вийшла в ефір телепрограма "У світі тварин";
1970 рік — у Києві відкривають палац "Україна".
Раніше Фокус писав про прикмети та особливості Чистого Четверга