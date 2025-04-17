17 квітня 2025 року: Чистий Четвер — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна виливати воду без потреби і вести порожні розмови.

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Що сталося цього дня:

Згідно з Біблією, цього дня Ісус Христос власноруч вимив ноги своїх учнів під час Таємної вечері. Звідси й назва свята — Чистий четвер. Вважається, що цього дня вода має цілющі властивості, допомагає очистити тіло і дух людини від хвороб.

Що не можна робити в Чистий Четвер:

цілувати дитину молодше семи років (можна тільки матері);

спускати воду без потреби;

виливати воду після прибирання біля будинку;

вести порожні розмови і пліткувати.

Народні прикмети та повір'я:

клен або береза дають багато соку — ще довго буде гарна погода;

дощ уранці — буде дощове літо;

яка погода в Чистий четвер, таким і Вознесіння Господнє буде;

якщо цього дня холодно, то весна буде холодною до сьомого тижня після Великодня;

якщо дме легкий вітерець, то буде врожай ягід, горіхів і плодів;

сонячна погода віщує тепло до кінця весни.

Народилися 17 квітня:

1974 рік — Вікторія Бекхем, англійська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, актриса, дизайнерка.

1985 рік — Руні Мара, американська актриса кіно, телебачення та озвучування.

Також 17 квітня:

1492 рік — Христофор Колумб підписує контракт з Іспанією, зобов'язавшись відкрити новий шлях до Індії;

1847 рік — заарештовано Тараса Шевченка як члена Кирило-Мефодіївського братства;

1888 рік — дванадцять англійських клубів засновують Футбольну лігу, найдавніший чемпіонат у світовому футболі;

1964 рік — компанія "Ford Motor Company" починає випускати автомобіль "Форд Мустанг";

1964 рік — американка Джеррі Мок стає першою жінкою, яка облетіла наодинці навколо Земної кулі;

1968 рік — уперше вийшла в ефір телепрограма "У світі тварин";

1970 рік — у Києві відкривають палац "Україна".

Раніше Фокус писав про прикмети та особливості Чистого Четверга