Все дело в календаре: от чего зависит дата Пасхи

Пасха — один из важнейших христианских праздников, который празднуют миллионы людей по всему миру и ежегодно приходится на разные дни.

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В отличие от Рождества, которое приходится на 25 декабря, дата Пасхи меняется из года в год, что может запутать многих людей. На самом деле Пасха может приходиться на разные месяцы в зависимости от года. Это связано с лунным календарем, сообщают IFLScience.

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Пасха — это христианский праздник, празднующий воскресение Иисуса Христа. В отличие от Рождества, Пасха каждый год приходится на другую дату. Это связано с тем, что Пасха отмечается по лунному календарю, который базируется на лунных циклах фаз Луны, тогда как Рождество — по солнечному календарю.

Лунный календарь отличается от солнечного, используемого в повседневной жизни на Западе. По солнечному календарю один год измеряется одним оборотом Солнца вокруг Земли, что эквивалентно 365,2422 дня. Лунный календарь базируется на лунных циклах фаз Луны, а лунный месяц длится примерно 29,5 дня. Полный год по лунному календарю составляет 354 дня и несколько часов, что в несколько раз короче солнечного года.

Дата Пасхи для западных христиан, в отличие от православных, приходится на первое воскресенье после первого полнолуния после северного весеннего равноденствия. Последнее обычно приходится на период с 19 по 22 марта. В этом году равноденствие пришлось на 20 марта, а следующая полная "Розовая Луна" сошла 6 апреля 2023 года. Поэтому датой Пасхального воскресенья григорианского календаря является первое воскресенье, которое последует после этого, а именно 9 апреля в 2023 году. Что касается юлианского календаря, то дата празднования выпадает на 16 апреля 2023 года.

Смещение даты Пасхи происходит потому, что важно, чтобы Пасха воскресенья действительно приходилось на воскресенье. Страстная пятница, Страстная суббота, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник должны приходиться на определенные дни недели. Страстная суббота — это день, когда тело Иисуса было положено ко гробу, а Пасхальное воскресенье — это день, когда он воскрес из мертвых. Причина, почему Пасха следует за лунным календарем, в отличие от Рождества, вероятно, связана с тем, что он имеет корни в Песах, важном еврейском празднике, отмечающий освобождение еврейского народа из рабства в Египте. Поскольку еврейский календарь основан на лунных циклах, Пасха также следует этой тенденции.

В противоположность этому Рождество празднуется 25 декабря, но маловероятно, что Иисус действительно родился в этот день. Большинство ученых сейчас считают, что это очень маловероятно. Церковь официально начала праздновать Рождество 25 декабря в 336 г. н. э. во времена правления римского императора Константина, хотя оно стало главным христианским праздником только спустя столетие. Причиной активного выбора декабря, вероятно, была его связь с языческими праздниками, отмечавшимися в день зимнего солнцестояния 21 или 22 декабря. Возможно, Рождество отдавало дань этим глубоко укоренившимся языческим традициям или, скорее всего, император Константин хотел сделать их неактуальными.

В последние столетия было немало предложений относительно того, чтобы ради простоты празднования Пасхи отказаться от лунного календаря и соблюдать солнечный календарь. Например, Закон о Пасхе 1928 года в Великобритании предлагал перенести Пасхальное воскресенье на воскресенье, следующее за второй субботой апреля. Этот закон прошел через британский парламент, но так и не вступил в силу. Несмотря на эти предложения некоторые традиции очень трудно изменить, и Пасха продолжает праздноваться по лунному календарю.

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