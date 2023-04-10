Вся справа у календарі: від чого залежить дата Великодня

Великдень — одне з найважливіших християнських свят, яке святкують мільйони людей по всьому світу і щороку воно припадає на різні дні.

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На відміну від Різдва, яке завжди припадає на 25 грудня, дата Великодня змінюється з року в рік, що може заплутати багатьох людей. Насправді Великдень може припадати на різні місяці, залежно від року. Це пов'язано з місячним календарем, повідомляють IFLScience.

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Великдень — це християнське свято, яке святкує воскресіння Ісуса Христа. На відміну від Різдва, Великдень щороку припадає на іншу дату. Це пов'язано з тим, що Великдень святкується за місячним календарем, який базується на місячних циклах фаз Місяця, тоді як Різдво — за сонячним календарем.

Місячний календар відрізняється від сонячного, який використовується у повсякденному житті на Заході. За сонячним календарем один рік вимірюється одним обертом Сонця навколо Землі, що еквівалентно 365,2422 дня. Натомість місячний календар базується на місячних циклах фаз Місяця, а місячний місяць триває приблизно 29,5 днів. Повний рік за місячним календарем становить 354 дні і кілька годин, що в кілька разів коротше, ніж сонячний рік.

Дата Великодня для західних християн, на відміну від православних, припадає на першу неділю після першого повного місяця після північного весняного рівнодення. Рівнодення зазвичай припадає на період з 19 по 22 березня. Цього року рівнодення припало на 20 березня, а наступний повний "Рожевий Місяць" зійшов 6 квітня 2023 року. Тому датою Великодньої неділі григоріанського календаря є перша неділя, що настане після цього, а саме 9 квітня у 2023 році. Щодо юліанського календаря, то дата святкування припадає на 16 квітня 2023 року.

Зсув дати Великодня відбувається тому, що важливо, щоб Великодня неділя насправді припадала на неділю. Страсна п'ятниця, Страсна субота, Великодня неділя і Великодній понеділок повинні припадати на певні дні тижня. Страсна субота — це день, коли тіло Ісуса було покладене до гробу, а Великодня неділя — це день, коли він воскрес із мертвих. Причина, чому Великдень слідує за місячним календарем, на відміну від Різдва, ймовірно, пов'язана з тим, що він має коріння в Песах, важливому єврейському святі, яке відзначає визволення єврейського народу з рабства в Єгипті. Оскільки єврейський календар заснований на місячних циклах, Великдень також слідує цій тенденції.

На противагу цьому, Різдво святкується 25 грудня, але малоймовірно, що Ісус насправді народився в цей день. Більшість науковців зараз вважають, що це вкрай малоймовірно. Церква офіційно почала святкувати Різдво 25 грудня у 336 році н. е. за часів правління римського імператора Костянтина, хоча воно стало головним християнським святом лише через століття. Причиною активного вибору грудня, ймовірно, був його зв'язок з язичницькими святами, що відзначалися в день зимового сонцестояння 21 або 22 грудня. Можливо, Різдво віддавало данину цим глибоко вкоріненим язичницьким традиціям або, швидше за все, імператор Костянтин хотів зробити їх неактуальними.

Упродовж останніх століть було чимало пропозицій щодо того, щоб заради простоти святкування Великодня відмовитися від місячного календаря і дотримуватися сонячного календаря. Наприклад, Закон про Великдень 1928 року у Великій Британії пропонував перенести Великодню неділю на неділю, наступну за другою суботою квітня. Цей закон пройшов через британський парламент, але так і не набув чинності. Попри ці пропозиції, деякі традиції дуже важко змінити, і Великдень продовжує святкуватися за місячним календарем.

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