Стіни Єрихону можуть бути біблійною неймовірно захопливою вигадкою: вчені вирішили розібратися

Єрихонські стіни — одне з найважливіших місць, описаних у Біблії. І хоча історія про взяття Ісусом Навином Єрихона покрита багатьма легендами, дехто сумнівається в існуванні міста як такого в той самий час.

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Сьогодні багато вчених стверджують, що перевірити, наскільки правдивою була історія про Ісуса Навина та війну в Єрихоні, в принципі неможливо, масивні кам'яні стіни цього неолітичного поселення археологам виявити вдалося. Дехто навіть вважає їх одним із найстаріших міст у світі, пише IFLScience.

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Відомо, що древнє місто Єрихон знаходиться за 10 км на північний захід від Мертвого моря, приблизно за 1,5 км на північ від сучасного. Археологи проводять тут розкопки з 19 століття. У 1868 році дослідник Чарльз Воррен виявив, що місто Телль-ес-Султан у Палестині було місцем біблійного Єрихону.

Його неймовірні стіни висотою близько 4 м зазнавали руйнувань та відбудовували чимало разів за всю історію, але вперше їх звели, за словами дослідників, близько 8 000 років до нашої ери.

Згідно з ЮНЕСКО, стародавній Єрихон є "однією з найдавніших відомих монументальних будівель і фортифікаційних систем у світі, а також одним з головних неолітичних центрів сільського господарства в історії людства".

Також відомо про кам'яну споруду, висотою 8,5 м, назвою Єрихонська вежа. Її вважають першою у світі кам'яною будівлею такого типу. Відкрити цю структуру вдалося у 1952 році, однак досі археологи не впевнені, для чого її звели.

Дехто припускає, що вона була географічним орієнтиром або, можливо, відігравала якусь астрономічну роль, оскільки в найдовший день року вежа не зовсім співпадає із Сонцем. Інша версія полягає в тому, що це був символ статусу, збудований можновладцями, щоб похвалитися успіхом древнього міста та їхнім осілим існуванням.

Також місто згадується в Біблії, а саме під час великої битви Ісуса Навина. Він привів ізраїльський народ до Єрихону і протягом шести днів щодня обходив міські стіни, врешті-решт зруйнувавши їх під звуки сурм. За Божим наказом ізраїльтяни почали вбивати всіх чоловіків, жінок і дітей у місті, за винятком однієї жінки, яка допомагала армії під час вторгнення, та її сім'ї.

Звісно, історія із сурмами й справді має доволі фантастичний характер, але й щодо самої кривавої битви деякі дослідники діляться сумнівами.

У 1930-х роках британський археолог Джон Гарстанг проводив розкопки на цьому місці і навіть стверджував, що знайшов повалені стіни, згадані в Біблії. Окрім цього, за його словами, досліднику вдалося виявити обгорілі руїни, що свідчать про руйнування міста. Він також датував їх приблизно 1400 роком до н. е., що збігається з біблійною хронологією битви.

А проте дослідження Кетлін Кеньон у 1950-х роках поставило під сумнів це сміливе твердження. Вона датує руйнування міста приблизно 1550 роком до н. е., припускаючи, що його знищення пов'язане з добре задокументованим воєнним нападом єгиптян проти ханаанських міст-держав.

Хай там як, це лише кілька з теорій. Пізніше, у 1990-х роках, радіовуглецеве датування показало, що час руйнування міста збігається з біблійною розповіддю. А це зі свого боку вказує на те, що Книга Ісуса Навина, можливо, містить деякі елементи правди.

Одне можна сказати напевно: використання Біблії як історичного джерела — дуже складна справа.

Раніше Фокус розповідав про один із найдревніших перекладів Євангелія, зроблений в 3 столітті і скопійований в 6 столітті, на окремих збережених сторінках багатошарового палімпсеста. Тексти написані сирійською мовою — мовою арамейськомовних християн Східного Середземномор'я.