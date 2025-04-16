Пасха 2025: в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода и где будет дождь

20 апреля в Украине будут праздновать Пасху. После нетипичных для апреля холодов в регионы наконец начало возвращаться тепло, но на некоторых территориях в этот день погода "порадует" дождями.

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Прогнозом погоды в комментарии УНИАН 16 апреля поделилась синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Прогноз погоды на Пасху 2025

В целом в праздничный день в Украине должно быть сухо, осадки ожидаются только в Карпатском регионе — там временами может идти дождь. Ночью столбики термометров будут фиксировать от +5 до +11 градусов, а днем — от +17 до +23.

В Киеве также будет тепло и без осадков. В ночные часы ожидается от +8 до +10, а в дневные — от +21 до +23 градусов.

Прогноз погоды на неделю

В комментарии NV Птуха сообщила, что 16 апреля на западе пройдут небольшие кратковременные дожди, а местами даже возможны и грозы. Днем со среды будет приятная и комфортная температура — от +17 до +22. Еще теплее будет в южной части страны — в конце недели прогнозируют от +18 до +25 градусов.

Ночи тоже наконец станут теплее. Уже с 16 на 17 апреля ожидается от +5 до +20.

Напомним, апрель во многих регионах Центральной и Восточной Европы оказался чрезвычайно засушливым. Большая часть континента от Украины до Бельгии столкнулась с аномальным дефицитом дождей. В СМИ сообщили, что фермеры, для которых это создает проблемы, уже бьют тревогу.

На Пасху в Киеве не будут менять время комендантского часа. 20 апреля в столице введут дополнительное патрулирование и увеличат количество правоохранителей в местах скопления людей. Администрации церквей призвали принять необходимые меры безопасности.