Великдень 2025: в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода і де задощить

20 квітня в Україні святкуватимуть Великдень. Після нетипових для квітня холодів у регіони нарешті почало повертатись тепло, але на деяких територіях у цей день погода "порадує" дощами.

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Прогнозом погоди у коментарі УНІАН 16 квітня поділилась синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Прогноз погоди на Великдень 2025

Загалом у святковий день в Україні має бути сухо, опади очікуються лише в Карпатському регіоні — там часом може дощити. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +5 до +11 градусів, а вдень — від +17 до +23.

У Києві також буде тепло й без опадів. В нічні години очікується від +8 до +10, а у денні — від +21 до +23 градусів.

Прогноз погоди на тиждень

У коментарі NV Птуха повідомила, що 16 квітня на заході пройдуть невеликі короткочасні дощі, а місцями навіть можливі й грози. Вдень з середи буде приємна й комфортна температура — від +17 до +22. Ще тепліше буде у південній частині країни — наприкінці тижня прогнозують від +18 до +25 градусів.

Ночі теж нарешті стануть теплішими. Вже з 16 на 17 квітня очікується від +5 до +20.

Нагадаємо, квітень у багатьох регіонах Центральної та Східної Європи виявився надзвичайно посушливим. Велика частина континенту від України до Бельгії зіштовхнулась з аномальним дефіцитом дощів. У ЗМІ повідомили, що фермери, для яких це створює проблеми, вже б'ють на сполох.

На Великдень у Києві не змінюватимуть час комендантської години. 20 квітня у столиці запровадять додаткове патрулювання та збільшать кількість правоохоронців у місцях скупчення людей. Адміністрації церков закликали вжити необхідних заходів безпеки.