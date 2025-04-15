Весняна посуха в Європі зачепила Україну: фермери б'ють на сполох, — Politico

Європейське сільське господарство стикається з проблемами, що пов’язані з кліматом. Сільськогосподарські угіддя та природні екосистеми опинилися під загрозою через нестачу весняних опадів.

Related video

Про це пише видання Politico.

У багатьох регіонах Центральної та Східної Європи квітень 2025 року виявився надзвичайно посушливим, що може призвести до серйозних викликів у аграрному секторі та транспортній логістиці. Від України до Бельгії велика частина континенту стикається з аномальним дефіцитом дощів — це створює загрозу як для фермерів, так і для торгівельної логістики продовольчої безпеки в глобальному масштабі.

Згідно з інформацією Європейської обсерваторії, під посуху ще в березні потрапили значні частини Польщі, України, Балканського регіону, Греції, Швеції, Ірландії та Німеччини. Ці країни були визначені як території з підвищеним рівнем ризику через дефіцит вологи.

Науковець обсерваторії Андреа Тореті зазначив, що останні три місяці були вкрай посушливими, а температурний режим виявився аномально високим. За його словами, ситуація в Центральній та Східній Європі погіршується швидкими темпами. Експертам вона нагадує передумови посухи 2018 року. Подальший розвиток подій значною мірою залежить від кліматичних умов найближчих тижнів, але прогноз поки що дуже песимістичний.

Тореті попередив, що продовження посушливого періоду може завдати серйозного удару по майбутніх врожаях.

У Німеччині вже зафіксовано критичну сухість верхнього шару ґрунту. На річці Рейн, важливій для вантажоперевезень, рівень води настільки знизився, що судна змушені перевозити менше вантажу.

У Бельгії березень також видався незвично сухим — у Брюсселі з 1 березня до початку квітня випало лише 7,8 мм опадів замість стандартних 50 мм.

У Східній Європі ситуація ще напруженіша: земля не встигла відновитися після минулорічної посухи через брак снігу та дощів узимку. Особливо загрозлива картина в Україні та Польщі — провідних експортерів зернових культур.

В Україні, крім природних факторів, ситуацію ускладнює ще й війна — через обстріли часто виникають пожежі у вже висушених районах.

Експерти попереджають: якщо дощі не повернуться найближчим часом, світ може зіткнутися з новими викликами у сфері продовольчої безпеки.

Нагадаємо, що за результатами спостережень, нетипово млява та нестійка фаза Ла-Нінья завершилася швидше, ніж очікувалося. Наразі кліматичні умови на планеті увійшли в так звану нейтральну фазу. Однак це зовсім не гарантує стабілізації погодних умов — навпаки, науковці застерігають: зміни можуть бути ще менш передбачуваними.

Також передвеликодній тиждень в Україні буде теплим. Заморозки припиняться, а плюсова температура буде навіть уночі. Про це розказала синоптикиня Наталка Діденко 14 квітня.